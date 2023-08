Jeremy Allen White y Ayo Edebir i, Carmy y Sydney en la ficción, posan sus miradas en lo que era el viejo The Beef , el restaurante que fue el lugar donde sucedió toda la primera entrega y que ahora, como el eje central de la serie nuevamente, se convertirá en The Bear , un nuevo restaurante de lujo. Pero para lograrlo, todos sus empleados deberán trabajar en la remodelación mientras que los primeros mencionados deberán encargarse de administrar recursos, conseguir dinero y cumplir con la fecha pautada en 10 capítulos de lo más cálido, sensible y bien narrado de la TV actual.

La primera temporada de El oso se estrenó a principios del 2022 y lentamente se convirtió en una de las favoritas de la audiencia. Primero por las redes sociales, luego el boca en boca. Candidata en muy poco tiempo para el Emmy, en las categorías de serie y en varios rubros más, la ficción que tiene como protagonista a Jeremy Allen White explotó con su estreno en Star+ (algo que no se esperaba ni siquiera la propia plataforma). La vara estaba altísima para la segunda temporada que ya está disponible completa con más episodios de su anterior entrega.

El oso - segunda temporada El regreso de El oso tendrá a todos los protagonistas revolucionados por los cambios que se presentaron en el final de la primera temporada. Carmy, Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach) están con la transformación el antiguo local de sándwiches. Mientras armar el nuevo restaurante, el equipo emprende sus propios viajes personales, cada uno obligado a confrontar el pasado, el presente y considerar quiénes quieren ser en el futuro y para este nuevo proyecto. Star+

"El oso trata sobre la comida, la familia, la locura de la rutina, la belleza del sentido de urgencia y las desventajas empinadas y resbaladizas. Mientras el joven chef Carmy lucha para transformar tanto a The Original Beef of Chicagoland como a sí mismo, trabaja junto a un equipo de cocina tosco que finalmente se revela como su familia elegida", fue una de las sinopsis liberadas de la serie y no le hace justicia. Sí, la serie es sobre la familia elegida, sobre la ansiedad de vivir el día a día, de darlo todo, pero en la segunda entrega se posa desde otro lado y ofrece una perspectiva sobre los lazos familiares no tan agradables, las búsquedas personales para sanar otros aspectos y la inspiración, en este caso, en la cocina.

Según reveló la cadena FX, el programa fue la serie de comedia más vista de la historia del canal (y eso que tiene ficciones imprescindibles en las últimas dos décadas). Pero más allá de su rasgo de comedia, The Bear tiene una profundidad envidiable a medida que avanzan los capítulos, por eso se consolidó como una de las mejores series del año pasado. Y en esa segunda temporada, lo que logra es tomarse el tiempo de abordar cada uno de sus personajes protagonistas (los miembros de la cocina), darle su momento a cada uno, pero que más tarde sea funcional al avance de la historia como también al crecimiento individual de cada uno. En eso es donde la serie mejor sabe jugar.

El oso - segunda temporada El regreso de El oso tendrá a todos los protagonistas revolucionados por los cambios que se presentaron en el final de la primera temporada. Carmy, Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach) están con la transformación el antiguo local de sándwiches. Mientras armar el nuevo restaurante, el equipo emprende sus propios viajes personales, cada uno obligado a confrontar el pasado, el presente y considerar quiénes quieren ser en el futuro y para este nuevo proyecto. Star+

Una historia de amor entre Carmy y Claire (Molly Gordon), la imposibilidad de este de relacionarse sanamente, la búsqueda personal de Marcus (Lionel Boyce) y Sydney, el primo Ritchie y su pasado ligado a la negación, la oportunidad de Tina (Liza Colón-Zayas) y una enorme cantidad de estrellas invitadas, todo eso conforma una destacada segunda temporada. Junto a una delicada paleta de colores, una ambiciosa/caótica pero brillante propuesta visual y otra vez una edición destacada, la serie es un producto distinto de la oferta televisiva que dobló la apuesta para los nuevos capítulos.



Vale la pena cada capítulo, cada escena y cada personaje. Todos tienen algo que contar. Y siete de los 10 fueron dirigidos por su creador, Christopher Storer, quien hoy se candidatea a ser uno de los autores más esperados de la industria televisiva. Está claro también que sus actores entregan todo. Sin Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, El oso no sería lo mismo. Este último, dando la sorpresa como una de las actuaciones más destacadas de la televisión.

El oso - segunda temporada El regreso de El oso tendrá a todos los protagonistas revolucionados por los cambios que se presentaron en el final de la primera temporada. Carmy, Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach) están con la transformación el antiguo local de sándwiches. Mientras armar el nuevo restaurante, el equipo emprende sus propios viajes personales, cada uno obligado a confrontar el pasado, el presente y considerar quiénes quieren ser en el futuro y para este nuevo proyecto. Star+

La serie ya disponible completa con sus dos tempordas en Star+.