El nuevo James Bond podría ser un personaje no binario

Luego de que Daniel Craig anunciara que dejará de encarnar al agente 007, los fanáticos de la saga se preguntan quién será el nuevo James Bond . Ante esto hubo miles de especulaciones, pero la productora de franquicia se encargó de desmentir algunas versiones, aunque dejó la puerta abierta que el próximo protagonista sea un personaje no binario.

“Para que todo cambie, nada debe cambiar realmente. James Bond no ha cambiado tanto” después de seis actores diferentes, “es el mundo el que cambia”, afirmó Lauren Perriot, especialista de la saga, a la agencia AFP.

Por su parte, Barbara Broccoli, jefa de Eon Productions que controla los derechos fílmicos de la saga, señaló que están en la búsqueda de un nuevo personaje y confirmó que están interesados en un personaje varón, a pesar de que en la última película, “Sin tiempo para morir”, la actriz Lashana Lynch tuvo por un momento el código secreto 007 durante, lo que dio un giro inesperado a la trama.

“No creo que debamos hacer películas en las que las mujeres interpreten a hombres”, declaró Broccolo, y agregó: “Creo que deberíamos hacer más películas sobre mujeres. Creo que Bond será un hombre’.

En este sentido, consultada sobre un intérprete “no binario”, que no se considere hombre ni mujer y use prefijos neutros, la productora no descartó la posibilidad: “¿Quién sabe? Creo que está abierto. Sólo tenemos que encontrar al actor adecuado”.

Más concreta se mostró sobre las chances de elegir a un personaje que no sea blanco, aunque es casi seguro que su nacionalidad seguirá siendo la misma. “Queremos que el actor sea británico... y los británicos, como sabemos, pueden ser muchas cosas”, remarcó.