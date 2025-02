El hijo de Arnold Schwarzenegger, furioso con los que lo acusan de portación de apellido

Patrick Schwarzenegger es uno de los protagonistas de la tercera temporada de la serie The White Lotus.

El actor aseguró que le resulta "frustrante" que se le juzgue por su apellido y no por su trabajo.

El joven de 31 años se dedica a la actuación desde muy chico, y ahora tiene un rol protagónico en la tercera temporada de la serie The White Lotus. “No ven que he tenido 10 años de clases de actuación … ", declaró.

En una entrevista de promoción de la producción de Max, en The Sunday Times, apuntó : "He trabajado en mis personajes durante horas y horas o los cientos de audiciones rechazadas en las que he estado” .

Patrick es hijo del actor Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver Redes Sociales

“Por supuesto, es frustrante y te podés sentir encasillado y pensar en ese momento: 'ojalá no tuviera mi apellido....' Pero es un momento pequeño. Nunca cambiaría mi vida por nadie. Soy muy afortunado de tener la vida y la familia que tengo, los padres que tengo y las lecciones y valores que me han inculcado”.. ", enfatizó el hijo del actor de Hollywood y la periodista Maria Shriver.

El desnudo frontal de Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger dio un gran paso en su carrera como actor protagónico de la tercera temporada de The White Lotusdonde, donde interpreta a Saxon Ratliff, un joven obsesionado con el sexo y perteneciente a una extraña familia. Lo que más dio que hablar durante el estreno de esta temporada es el desnudo frontal del actor.