Por qué Arnold Schwarzenegger sigue entrenando y cómo hace para mantener su físico con más de 75 años

El actor también organiza una convención anual llamada Arnold Sports Festival, llena de fisicoculturistas y levantadores de pesas, una de las actividades que más le gustan y lo apasionan.

Cómo es el entrenamiento de Arnold Schwarzenegger pasados sus 75 años

Schwarzenegger, en la presentación del Arnold Sports Festival, contó sobre por qué sigue entrenando en el gimnasio todos los días. Entrevistado por el Youtuber Logan Paul, que intenta ser boxeador, el actor fue categórico y dio una clase de disciplina:

"Hago mis ejercicios por la misma razón por la que hoy desayuno. He desayunado hoy, desayuné hace 10 años, ¿por qué sigo desayunando?", dijo, dando a entender que entrenar es tan importante como alimentarse.

A sus casi 75 años, el actor sigue preparándose físicamente a diario para mantenerse en forma y sentirse, pero algunos jóvenes no acaban de entender por qué, a esa edad, el ex gobernador de California siga cuidándose y trabajando su musculatura con prácticamente la misma intensidad de sus días de mayor gloria.

arnold-Schwarzenegger-rutina-entrenamiento.jpg

En ese momento, Paul Logan agregó que el gimnasio está arraigado en lo que eres y Schwarzenegger respondió: "Exactamente. Lo mismo ocurre con el entrenamiento, es una parte muy importante de mi vida. Es así de simple. Nada cambiará con respecto a eso hasta que me muera".

En otra entrevista a la revista Men´s Health, el austríaco señaló: "físicamente, sólo tienes que aceptar la realidad y hacer lo mejor que puedas. Siempre es difícil aceptar que no estás donde estabas antes... Más de 2.000.000 de estadounidenses mayores de 65 años sufren depresión. Creo que gran parte de ello se debe a los cambios hormonales que nos hacen perder músculo con el tiempo".

También ofreció algunos consejos prácticos para realizar cambios en la rutina de entrenamiento que ayuden a entrenar, de forma más segura, para evitar lesiones en la tercera edad.

"He optado por adaptarme a mi edad, hacer mis entrenamientos un poco diferentes y centrados en mantenerme delgado, y evitar las lesiones", contó. "Por eso me he alejado de los pesos libres y me he ceñido a las máquinas de entrenamiento", agregó.

Schwarzenegger enfatizó que sigue haciendo ejercicio todos los días porque lo hace feliz, aunque sus sesiones de entrenamiento sigan siendo muy diferentes ahora a las de antes. "Soy adicto al entrenamiento, y tengo que empezar el día en el gimnasio", dice. "Así que hoy, aunque mi cuerpo no reaccione como lo hacía hace 50 años, puedo mantener todo lo que puedo y me da mucha alegría".