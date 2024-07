Marina Calabró y Rolando Barbano tuvieron un encuentro secreto: el error que los mandó al frente

La periodista fue a la casa de su excompañero de trabajo luego de separarse públicamente y los vecinos se quejaron por un motivo particular que expuso su reencuentro amoroso.

En Miami, Marina Calabró volvió a lucirse en microbikini con un color que no pasó desapercibido

Pero en LAM, Pepe Ochoa contó: "Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves a la noche. Ella dejó su auto tapando un garage en Núñez, una vecina llegó y quiso entrar su auto, y no pudo".

Barbano Calabró Redes sociales

"Los vecinos no sabían de quién era el auto, buscaron la patente y era de Marina Edith Calabró. En el medio de todo esto, la policía le hizo una multa a Marina de 50 mil pesos. A la mañana, un vecino se puso al lado del auto y no se movió hasta que llegara a sacar el auto, pero no llegó ella sino Rolando Barbano”, reveló.

El periodista de policiales le habría dicho al vecino: “Disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto”. Pero no les importó: “Tu chica es muy maleducada porque le escribimos todos los vecinos por Instagram y no contesta". Pero Barbano se subió al auto, fue a buscar a Marina y se fueron.