María Eugenia Ritó chocó contra un contenedor y se enojó con la Policía

La bailarina se habría negado a un control de alcoholemia. En la secuencia de imágenes que grabó una vecina no sale bien parada.

Rito aclaró cómo fueron los hechos y aseguró que no hubo heridos.

En las imágenes se la ve a la mediática caminando tambaleante, según comentaron "chocó contra un contenedor, y se negó a todo", en relación a un control de alcoholemia. El episodio terminó en una discusión y empujones con los policías.

MARÍA EUGENIA RITÓ protagonizó un ESCÁNDALO POLICIAL



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/uvEhzQ54mq — América TV (@AmericaTV) August 23, 2024

De acuerdo con el relato de la bailarina, no fue nada: "Todo bien, no pasó nada, todo tranquilo, estamos acá en casa bárbaros, fue un toquecito como cualquier persona normal", según se escuchó en el audio que el envió al periodista de TV Pepe Ochoa.

El hecho fue el sábado temprano en el microcentro porteño y De Brito aconsejó a su amiga: "Te mando un beso, no manejes si estás mal. No te mates ni mates a nadie, vas a tener un problema peor". Advirtió que "lo importante es que no le pasó nada a nadie, ella ya es grande".