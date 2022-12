El emocionante recuerdo de Jorge Rial sobre Pinky: "Fue la señora televisión"

Sobre este aspecto, Jorge Rial señaló: "Tuve la suerte de trabajar con ella, fui productor de Pinky. Una de las personas más profesionales con la que me tocó compartir. Cabrona, como toda esa generación, pero desde el absoluto profesionalismo".

Pero no solo se quedó allí, sino que continuó con los elogios. "Yo aprendí mucho de ella porque no lo podía creer. Le mandaba 100 preguntas, me rechazaba 50 y elegía 10, pero me decía que eran brillantes", reveló.

También quiso recordar una injusticia que tuvo que atravesar Lidia Satragno: "Una carrera brillante que estuvo empañada vilmente por lo de Malvinas. Fue vilmente utilizado por la dictadura y eso lo sacó de la cancha".

Para finalizar, volvió a resaltar: "No quiero dejar pasar, ni loco, el recuerdo de Pinky. Abrió la puerta para que todos estemos en televisión".

La familia de Pinky explicó en un comunicado su adiós a la conductora

La familia de Lidia "Pinky" Satragno emitió un comunicado en el que explica cómo fueron sus últimos momentos y agradecieron por el respeto. El encargado de dar la noticia había sido originalmente Alberto Crescenti, titular del SAME.

"Hoy jueves 8 de diciembre, a sus 87 años, nuestra querida Pinky falleció por la mañana, acompañada por su hijo Gastón, en la tranquilidad de su casa de Palermo, la de toda la vida. Lo hizo después de pasar una noche en paz, sabiéndose respetada y amada", explica en el inicio el mensaje familiar. Lee todo el comunicado.