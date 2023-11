El conmovedor posteo de la hija de Bruce Willis por su dura enfermedad

El mensaje recibió 115 mil me gusta y la publicación recorrió el mundo, al tiempo que conmovió a sus seguidores, ya que dio a entender que el cuadro de salud de su progenitor se había agravado.

Una de las personas que respondió al posteo, fue su hermana Tallulah quien le escribió: "Te amo". Días atrás, ella también recordó a su padre con unas fotos del pasado. "Estas fotos llegarán esta noche. Sos todo mi maldito corazón y estoy muy orgullosa de ser tu Tallulah Belle, Bruce Willis", describió.

BRUCE WILLIS

Bruce Willis ya no reconoce a su madre ni a Demi Moore

Según informó el medio Closer, hace un tiempo la actriz y expareja Demi Moore viajó hacia su hogar para visitar a Willis y se encontró con que ya no la reconocía producto de la demencia frontotemporal que padece.

Un viaje a Italia, había alejado a Moore de Willis y apenas llegó decidió ir a ver cómo seguía. Pero no esperaba ver esa realidad. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, expresó un informante de la familia hacia el medio.

La misma fuente contó que aún reconoce a sus hijas y a su actual esposa Emma Heming. Pero la enfermedad avanza día a día y, por el momento, es incurable. Puede afectarle a una persona entre los 40 y 60 años, pero no responde a nada particular. Los síntomas de la demencia frontotemporal pueden variar según la persona, pero en general, los primeros signos incluyen cambios en la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

Hace algunas semanas, su pareja actual publicó un video donde se lo puede ver al actor disfrutando de un paseo con sus hijas en Disney en una montaña rusa acuática. “¡Puedes apostar a que esta familia volverá para divertirse y reírse más cuando vuelvas a abrir como Tiana Bayou! Gracias por todos los recuerdos Splash Mountain”, escribieron.