DJ MAMI: "Es una felicidad muy grande saber que pudiste abrirle el camino a las próximas DJs"

DJ, cantante y fashionista. Ella es Alejandra Pérez, mejor conocida como DJ Mami, la discjockey mujer más famosa del país. Comenzó su carrera en las pistas hace 15 años atrás , en Mendoza, cuando se percató de que cuando salía a bailar no escuchaba la música que a ella le gustaría. Es que, si bien en la actualidad el reggaetón y el trap son géneros reconocidos, antes no se los consideraba como tales.

Aleja, como la llaman sus amigos, es determinante: "Ser mujer en la industria fue difícil y siguen existiendo dificultades. En especial con la gente de la técnica que cree que no vas a saber hacer tu trabajo, me pasa a mí y también a muchas de las chicas que están en la onda. Desde el técnico que capaz viene y te explica cómo apretar 'play' hasta cómo conectar un cable . Hay una cuestión de subestimación que a mí no me gusta nada. Yo trato de ponerle onda, ya son los gajes del oficio".

Pero, más allá de las complicaciones que conlleva ser mujer en el trabajo, hoy DJ Mami está feliz de poder asegurar que le abrió un camino a las próximas. "Es una felicidad muy grande la de saber que pudiste abrir y facilitarles las cosas a las chicas que viene atrás. Poder aconsejarlas, siempre estar para cuando te necesitan y poder ser cierto referente desde el plan profesional pero también personal. Ellas saben que yo siempre voy a estar", reflexionó la artista en diálogo con C5N.com.

Ale también tiene su lado B: su faceta de cantante. Y, a diferencia de la soltura y relajación que le suscitó pasar música frente a miles de personas en los comienzos, a la hora de agarrar el micrófono le ocurrió exactamente lo contrario.

"No sé por qué me agarró vergüenza porque yo tengo escenario desde hace 15 años y he tocado para mucha gente, pero creo que el hecho de ponerle la voz me hacía paralizar del miedo y fueron mis amigos artistas quienes me ayudaron", admitió.

Pero hubo uno de los tantos amigos que la empujó a sacar su propia música, nada más y nada menos que Duki: "Fue la persona que más me ayudó. Fue el que siempre en una ronda de freestlye me hacía rapear y jugar, también a la hora de componer, de tirar un beat y ver qué melodía salía, con él practiqué un montón".

"Una vez estábamos en su living que funcionaba como estudio, se puso a componer conmigo, y me obligó a sacar una canción que habíamos hecho esa noche así no más, muy crudo (risas). La primera canción que saqué fue con Duki, fue raro. De derribar un miedo a derribarlo con Duki al lado fue un montón, me expuse con el mejor del país”, detalló.

“Mis expectativas son las de derribar miedos y mitos propios, siento que la deuda es más conmigo. No tengo una misión con los demás, este camino es súper introspectivo. Cada vez que saco una canción, que compongo, que me sale una melodía. siento que me estoy haciendo un mimo a mí, a la Mami que tuvo miedo”, concluyó.