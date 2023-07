Dieron detalles de la internación de Silvina Luna: "Un entorno..."

Guido Záffora reveló en América que se esfuerzan por mantener "un entorno lleno de buena energía, utilizando aromaterapia y música para crear una atmósfera positiva". "Hay un entorno muy potente, que son Eugenia y Analía, que son amigas de toda la vida, y el hermano"

Marcela Tauro, por su parte, agregó: "Yo tengo mucha fe. Creo en el poder de la oración. Me parece que eso le está llegando. Y sus ganas de vivir. Con los médicos primero, obvio".

Recientemente, se informó Silvina fue extubada, lo que indica una mejoría en su condición de salud. Aunque el proceso de recuperación es lento, sus familiares están llenos de tranquilidad y comparten su gratitud con todos aquellos que han estado rezando por ella.

Silvina Luna

"Silvina pelea con todas sus fuerzas y nosotros la acompañamos con fe y esperanza en este difícil momento. Agradecemos a todos por sus oraciones y apoyo", expresaron en el comunicado.

Floppy Tesouro reveló detalles del crítico estado salud de Silvina Luna

Floppy Tesouro, con evidente tristeza y preocupación, compartió detalles sobre la internación de su amiga cercana, Silvina Luna, quien continúa ingresada en el Hospital Italiano desde el 13 de junio.

La modelo expresó su admiración por Silvina y transmitió el apoyo y las oraciones de todos aquellos que la conocen. "Es una buena mina que no se merece lo que está viviendo. Ya le están sacando los antibióticos y la sedación. Ella se está bancando los dolores y quiero transmitir que todos estamos rezando por ella, todos debemos seguir dándole fuerzas", compartió Floppy, visiblemente sensibilizada.

La preocupación por el estado de salud de Silvina es evidente, y Floppy reveló que es un proceso que se vive minuto a minuto. "Es estar ahí todo el tiempo luchándola porque tiene muchas ganas. Lo que te dice Burlando es real. Tengo mucha fe de que 'la gor', como le digo yo, va a estar bien", manifestó en diálogo con Mitre Live.

La esposa de Aníbal Lotocki habló sobre la internación de Silvina Luna: qué dijo

La esposa de Aníbal Lotocki se refirió al delicado estado de salud de Silvina Luna, mientras la exvedette se encuentra internada a causa de la mala praxis practicada por el cirujano. De esta manera, María José Favarón expuso en un móvil A la Tarde (América), la difícil situación familiar que atraviesa por el caso de la ex Gran Hermano.

"Estamos pasando por un momento muy difícil, y lo digo desde el respeto, sin ningunear a otras partes ni hacer un barro de todo esto. A cualquier ser humano, tanto a mí como a él, nos afecta, porque él (Lotocki) siempre hizo todas las cosas dentro de lo que la ley permite", contó Favarón.

Al ser consultada por Luna, la mujer trató de ser empática sin mencionar a su esposo: "Te lo digo como mujer, como persona que tiene la misma cirugía que ella y la misma edad, no te voy a hablar desde el lado de Aníbal: deseo de corazón que evolucione favorablemente de esta cuestión que está pasando hoy, porque la verdad que me imagino que no debe ser fácil y no es fácil para nadie".