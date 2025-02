De qué se trata Una muerte antes de una boda, la comedia de Netflix que está siendo lo más visto

Con su final optimista, este nuevo estreno de la gran N roja nos deja con la idea de que, aunque la tradición es importante, evolucionar y adaptarse también lo es. Sus principales protagonistas, Maja y Milosz logran casarse por amor, Regina finalmente recibe el reconocimiento que merece y la lechería familiar queda asegurada para futuras generaciones.

Sinopsis de Una muerte antes de una boda, la comedia polaca que es tendencia en Netflix

“Una Muerte antes de una Boda” (Zgon Przed Weselem / Death Before the Wedding, 2025) es una comedia dramática polaca que sigue los conflictos familiares y laborales de Mirek, un padre protector que no acepta que su hija Maja quiera casarse. Además de lidiar con la inminente boda, Mirek enfrenta la posible pérdida de la lechería familiar, que está en peligro de ser cerrada por la poderosa empresa de lácteos Rylski.

Cuando la esposa de Mirek, Regina, se hace amiga de Ika, la esposa del dueño de la empresa, esta última se obsesiona con organizar la boda de Maja. Rylski, buscando complacer a su mujer, le propone un trato a Mirek: si encuentra un plan viable para salvar la lechería y un nuevo gerente en tres semanas, permitirá el matrimonio. Así comienza una carrera contrarreloj en la que el destino de la familia, el negocio y la boda de Maja y Milosz están en juego.

La boda de Maja y Milosz parecía inevitable, pero cuando Mirek descubre que Rylski no tiene intención de cumplir su parte del trato, decide detener la ceremonia. En medio de la celebración, Mirek expone públicamente que la lechería no será salvada y que Rylski planea vender el terreno para convertirlo en un spa. Para sorpresa de todos, Ika, su esposa, también se siente traicionada al descubrir la verdad y amenaza con filtrar información comprometedora de su marido si no accede a vender la lechería a la familia de Mirek a un precio reducido.

Al final, Milosz y Maja logran su objetivo de casarse, pero esta vez sin que el matrimonio esté condicionado a un negocio. Lo hacen por amor y con la tranquilidad de saber que la lechería seguirá en manos de la familia.

Tráiler de Una muerte antes de una boda

