De qué se trata Pedro Páramo, la nueva película de Netflix basada en un clásico de México

Si hay un director de fotografía mexicano que se ha ganado un lugar en Hollywood ese es Rodrigo Prieto, cuyo trabajo se ha lucido en producciones como “The Wolf of Wall Street”, “Babel”, “Brokeback Mountain”, “Killers of the Flower Moon” y hasta “Barbie”. Así, el creativo ha decidido dar otro importante paso en su carrera, debutando como conductor de una película de Netflix este miércoles 6 de noviembre que adapta un clásico de Juan Rulfo. En ese sentido, ¿Sabés de qué trata “Pedro Páramo” y cómo ver la producción? Pues, te recomendamos seguir adelante con la lectura de esta nota.