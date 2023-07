De qué se trata King The Land, la serie coreana de Netflix que no se mueve del Top 10

King The Land, la serie coreana de Netflix que no se mueve del Top 10.

Hay un país asiático que no deja de meter éxitos en el gigante del streaming. Se trata de Corea del Sur, cuyas producciones logran cautivar e incluso fanatizar a los suscriptores, sin nada que envidiarle a Holywood. En esta oportunidad hablamos de King The Land, la serie coreana de Netflix que no se mueve del Top 10.