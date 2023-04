Dalma Maradona apuntó contra el entorno de Diego: "Se les fue la mano con mi papá".

Consideró que aparte de las ocho personas imputadas hay mucha más gente involucrada y que saben quiénes son. “Ese día había más gente en la casa, había gente dando órdenes afuera”, agregó. Sin embargo, indicó que, como parte del proceso judicial, las pruebas a veces no son suficientes para imputar más personas.

“Le hubieran sacado todo lo que tenía, menos la salud. Se fueron de mambo, se les fue la mano. Podían creer que era inmortal. Gracias a Dios, Gianinna y yo éramos las locas, las que queríamos la plata, pero hasta que salieron los audios a la luz hablando de mi papá como si fuera un perro”, expresó.

Contó que no había cámaras en la habitación porque el entorno consideraba que se podía filtrar. “Hay una persona que está involucrada que nosotros pedimos específicamente que cuando llegara mi papá a esa casa, haya una ambulancia afuera por cualquier cosa. Esta persona decidió no mandarla”, reveló.

Volvió a repetir que desde el entorno, se encargaron de poner en mal lugar a ella y a su hermana Gianinna. “Hay audios que dicen ‘si se lo llevan Dalma y Giannina, cagamos. Se nos cae el negocio’, directamente esas palabras”.

Además, contó que “mil veces estuve en la puerta de ese lugar con mis hijas y ‘no podés entrar’. ¿Cómo le decís a tu hija que puede ver a su abuelo? No me dejaban pasar porque ‘estaba durmiendo’. Después él me llamaba y me preguntaba por qué no había ido”.

“Hace poquito hablábamos con Gianinna y dijimos ‘qué bronca no haber matado a todos’. Tendría que haber vivido con él ahí, pero tengo dos hijas y un marido”, reflexionó respecto a la responsabilidad que se les adjudica a las hijas.

Detalló que cada vez que lo visitaban, él pedía quedarse a solas con ellas: “Nos veía y él decía ‘váyanse todos, quiero quedarme con MI hija’. Hasta el día de hoy no pueden entender como eso pasaba, porque le pueden llenar la cabeza y desparecía igual”. Consideró que no hay un máximo responsable, pero sí cree que “los médicos no estuvieron a la altura”.

“Con Gianinna decimos estamos esperando ese llamado, ese mensaje como eso un poco. Al principio te lo imaginás como que está de viaje, pero ya decimos basta de esas situaciones. Necesitamos abrazarlo”, concluyó.