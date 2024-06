Cuál es la trama de La herencia tiene un precio, la película italiana de Netflix que está entre lo más visto del momento

Así, dos años después, el talentoso reparto de Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods y Claudio Colica retoma sus papeles protagonistas en el elenco.

“La herencia tiene un precio” se focaliza en la historia de los Delle Fave, una familia italiana que se anima a emprender una nueva aventura en Menorca.

¿El objetivo? Proteger a la abuela -y su interesante herencia- de las manos de un mentiroso la sedujo y planea casarse con ella para después llevarla a Suramérica y, con probabilidad, hacerla desaparecer en alguna zona perdida del río Amazonas. Entonces, Anna arrastra a su esposo y a sus hijos a salvar a su mamá con una estrategia insólita: ¡asesinar al novio antes de la boda! Así, entre discusiones, rencores del pasado y sucesos al borde de la tragedia, los asesinos improvisados tomarán consciencia de que la familia es el tesoro más importante.

Embed - The Price of Nonna's Inheritance | Official Trailer | Netflix