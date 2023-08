Cuál es la serie de Netflix ideal para los interesados en las sectas que es furor

Cómo se convirtieron en líderes de sectas (How to Become a Cult Leader, en su idioma original) es una docuserie que hace un análisis con ironía sobre el ascenso de seis líderes famosos de cultos. Este relato sarcástico sobre los métodos y técnicas psicológicas que emplean los líderes de las sectas para captar y controlar a sus fieles cuenta los casos de: Charles Manson, Jim Jones, David Koresh, Marshall Applewhite, Warren Jeffs y Sun Myung Moon.