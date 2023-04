Cuál es la serie sobre chimpancés que estrena Netflix y promete maravillarte

Netflix tiene todo tipo de contenidos para ofrecerle a sus suscriptores, y entre ellos hay algunas docuseries sobre la naturaleza y el mundo animal que se destacan. Si sos amante de los animales, no te podés perder esta serie recién estrenada en la plataforma de streaming que promete maravillarte . Se trata de El imperio de los chimpancés.

Sinopsis de El imperio de los chimpancés, la serie documental que estrena Netflix

La sinopsis de Netflix adelanta sobre la docuserie: "Una extensa comunidad de chimpancés que vive en un bosque de Uganda se enfrenta a políticas sociales complejas, dinámicas familiares y peligrosas disputas territoriales".

Estos chimpancés viven bajo las frondosas copas de los árboles de la selva de Ngogo. En los últimos 25 años, científicos y exploradores han vivido junto a la tribu, observando el desarrollo de su sofisticada estructura social, desde la formación de alianzas y el fomento de la confianza hasta los cuidados mutuos, así como los frecuentes enfrentamientos en una lucha incesante por el poder.

La voz en off guía al espectador a través de un viaje por esta comunidad, cuyos protagonistas (los chimpancés) tienen su nombre propio.

El ganador de un Oscar que dirige El imperio de los chimpancés

El imperio de los chimpancés está dirigida por James Reed, oscarizado codirector de Lo que el pulpo me enseñó junto a Craig Foster, y el equipo responsable de Rise of the Warrior Apes. Además, cuenta con la narración en inglés de Mahershala Ali, también ganador del Óscar.

Tráiler de El imperio de los chimpancés