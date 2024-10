Cuál es la comedia que dura menos de 90 minutos, está en Netflix y es ideal para reírte y desconectarte de la rutina

Sinopsis de Autosuficiencia, la comedia que estrenó Netflix de solo 85 minutos

"Un hombre solitario se une a un reality show de la dark web en el que lo asesinarán si alguna vez está solo. Entonces, busca quién le haga compañía para mantenerse con vida", es la sinopsis de Autosuficiencia, película de comedia que se acaba de estrenar y ya está disponible en Netflix.

Si bien esta producción está siendo muy consumida en las últimas horas por los suscriptores de Netflix, no ha caído muy bien entre los críticos. "Con la experiencia que tiene, Johnson no deja que la película tenga lagunas argumentales. Dicho esto, uno no puede evitar imaginar un millón de otras direcciones que 'Self Reliance' podría haber tomado", es la reseña de Variety.

Reparto de Autosuficiencia

El elenco de Autosuficiencia, esta película de comedia de Netflix, está conformado por Andy Samberg, Jake Johnson, Anna Kendrick, Natalie Morales, Christopher Lloyd, Emily Hampshire, Mary Holland y Wayne Brady, entre otros.