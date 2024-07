Crecen los rumores de romance entre un campeón del mundo y una periodista

Lo cierto es que los rumores entre una posible relación amorosa entre el ayudante de campo de Lionel Scaloni y la ex pareja de Diego Leuco escaló muy rápido. Sofía Martinez cubrió la Copa América 2024 en Estados Unidos, y en el pasado también la habían relacionado sentimentalmente con Lionel Messi.

Aunque la periodista deportiva salió hablar ante la teoría con TN Show y aclaró que el noviazgo es "completamente falso". Martínez viajó a Estados Unidos con el programa Perros de la Calle por Urbana Play para cubrir el nuevo certamen que participó la Scaloneta.

Ante la consulta si sabía o no de dónde surgió el rumor expresó "no tengo idea de donde sale". Además apuntó contra aquellos que iniciaron el rumor "cómo puede haber tanta liviandad para inventar algo que no tiene nada de cierto". La relación que tiene con el cordobés Pablo Aimar es meramente profesional y explicó que "se armó una bola de la absoluta nada”.