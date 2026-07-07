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[COPIA] Último adiós al Indio Solari: a pesar de la lluvia y el frío, la enorme afluencia de gente extiende la despedida durante la noche

En medio de un clima hostil, no cesa la impresionante concurrencia para despedir al cantante que marcó a fuego a generaciones de argentinos. En la interminable fila, que se extiende por kilómetros, la tristeza se mezcla con la celebración de la música y el legado del exlíder de los Redonditos de Ricota.

- 7 de julio 2026 - 12:46
Último adiós al Indio Solari

Último adiós al Indio Solari, en vivo: la multitudinaria convocatoria en Villa Domínico sigue, aún bajo la lluvia. 

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Último adiós al Indio Solari

Último adiós al Indio Solari, en vivo: adelantaron la apertura de los accesos y comenzó la masiva despedida del ídolo popular

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Minutos antes de las 10 de la mañana, una hora antes de lo previsto, abrieron los accesos del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda, donde desde el sábado miles de personas se concentraron para despedir Carlos "Indio" Solari.

Desde la tarde del sábado, cuando se confirmó el lugar elegido para el homenaje, comenzaron a llegar fanáticos provenientes de distintos puntos del país. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana las filas crecieron de manera constante, mientras continuaban arribando micros desde diversas provincias para participar del último adiós al cantante.

La expectativa es enorme. Los organizadores calculan que cerca de un millón de personas podrían acercarse al predio a lo largo de la jornada, en una convocatoria que promete convertirse en una de las más multitudinarias de la historia cultural argentina.

La confirmación del lugar llegó a través de un comunicado difundido por la familia del músico. "La despedida al Indio va a ser el domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", señalaron.

El texto también informó que el cuerpo del artista estará presente y pidió que la ceremonia se desarrolle en un marco de respeto y convivencia. "Serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", expresó la familia.

Además, convocó a los seguidores a vivir la despedida como un encuentro colectivo atravesado por la música y el recuerdo. "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", agregaron.

La movilización hacia Avellaneda se suma a las múltiples manifestaciones espontáneas que se registraron desde el viernes, cuando se conoció la muerte del músico. Durante las últimas horas hubo concentraciones y homenajes en distintas ciudades del país, con especial repercusión en Plaza de Mayo y el Obelisco, donde cientos de personas se reunieron para cantar sus canciones y recordar su legado.

El club River Plate dedicó un video al Indio Solari, tras su fallecimiento: "La banda de mi calle"

River Plate se unió a los mensajes y dedicatorias para Carlos Alberto "Indio" Solari, tras su fallecimiento. La institución de Núñez, que no había realizado ningún comunicado al respecto hasta el momento, compartió este domingo un video en redes sociales en el que enfocaban y entrevistaban a personas identificadas con la banda roja que estuvieron presentes en la despedida del cantante.

En la producción audiovisual mostró a los integrantes de "la familia riverplatense" con la casaca, indumentaria o banderas con los "colores más lindos" mientras se congregaban y formaban la fila para ingresar al velorio de la reconocida estrella de la música argentina, a quien identificaron como "una leyenda de nuestra música y nuestra cultura".

El posteo en la cuenta de Instagram oficial del "Millo" estuvo complementado con la frase "la banda de mi calle", parte de la letra del emblemático tema Vencedores vencidos. Uno de los hinchas entrevistados se mostró orgulloso de su ídolo y su club: "El día más feliz de mi vida fue cuando vi al Indio tocar en mi cancha", mencionó el simpatizante.

En la parte final del video, la pieza muestra la cara del cantante y banderas riverplatenses que, en muchos casos, tienen inscriptas las letras escritas y cantadas por el Indio Solari.

Aseguran que más de 200.000 personas ya pasaron por la despedida al Indio Solari y que seguirá "hasta que haga falta"

La última misa ricotera del Indio Solari es, sin dudas, un hecho histórico por la magnitud de la convocatoria. Desde poco antes de las 10 de la mañana de este domingo, cuando se abrieron las puertas del Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, grupos de amigos, familias y personas que se acercaron solas, se presentaron en el lugar para dar el último adiós al músico y, hasta el momento, ingresaron más de 200.000 almas.

En diálogo con C5N, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó números y otros detalles sobre el operativo que se desarrolla con tranquilidad. "Sabemos que a la Capilla Ardiente en promedio están entrando unas 15.000 personas por hora y esto nos lleva a un dato de 200.000 personas que ya pasaron", confirmó el funcionario.

Además, Alonso confirmó que la cantidad de gente que llega hasta esa zona del Gran Buenos Aires no merma, aún con el clima hostil de las últimas horas del domingo. "Tenemos una fila de gente muy importante todavía que está a más de 9 kilómetros, hay muchísima gente", advirtió.

Pablo Grillo también estuvo presente en el velorio del Indio Solari

En el Día del Periodista y con su cámara en la mano, Pablo Grillo se hizo presente en el funeral del Indio Solari, realizado en Villa Domínico. El fotógrafo, herido por la Gendarmería durante el operativo represivo frente al Congreso en la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, volvió a ponerse detrás del lente para registrar una despedida cargada de tristeza.

Pablo Grillo, por primera vez después de la agresión de Gendarmería, volvió a trabajar como fotoperiodista en el último adiós al Indio Solari.

Pablo Grillo, por primera vez después de la agresión de Gendarmería, volvió a trabajar como fotoperiodista en el último adiós al Indio Solari.

En abril de 2025, Carlos Alberto Solari le envió un mensaje de WhatsApp en apoyo al fotoperiodista tras la brutal agresión que sufrió por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Javier Milei. El exlíder de Los Redonditos de Ricota lo calificó como un "símbolo de la represión". "Te tocó ser el símbolo de la represión y la barbarie que se vive en la Argentina" y le deseó una pronta recuperación.

Las impresionantes imágenes aéreas de la fila para ingresar el velorio del Indio Solari

El fallecimiento del Indio Solari generó una respuesta masiva por parte de sus seguidores y los fanáticos del rock nacional, quienes llegan de todas partes del país para despedirlo. El intendente de la ciudad de Castelli, Francisco Echarren, compartió un video registrado desde un helicóptero en el que aprecia la interminable fila de ingreso al Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda.

Casi 10 kilómetros de fila plasman el amor del pueblo a un referente, no solo de la música, sino también de la idiosincrasia argentina. El funcionario utilizó su cuenta de X para mostrar desde el aire lo imponente de la convocatoria al velorio del cantante. "Más de 50 cuadras de fila para despedir al Indio Solari", escribió Echarren.

"Cientos de miles de personas haciendo cola durante horas para darle un último abrazo a uno de los artistas más grandes de la Argentina. Un artista que representó a millones… y un penoso gobierno que decidió ignorarlo", cerró su mensaje el intendente bonaerense, en el que disparó contra Javier Milei y su gobierno por no aprobar que la despedida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se hiciera en el Congreso.

Taty Almeida homenajeó al Indio Solari: "No te voy a despedir, porque vos seguirás siempre presente"

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, que integra Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se sumó al enorme listado de reconocidas figuras que, tras el fallecimiento del Indio Solari, se tomaron unos minutos para despedir al ídolo. La activista argentina por los derechos humanos agradeció el acompañamiento del cantante y aseguró que seguirá siempre presente.

La mujer grabó una sentida dedicatoria y desde el organismo de Derechos Humanos compartieron el mensje acompañado de imágenes del Indio, a quien también se escucha tras el mensaje de Almeida. "Hola, Indio. Soy Taty. No te llamo para despedirme porque vos nunca te irás", reza la primera parte del audio.

En esa línea, la referente de DDHH hizo referencia al acompañamiento del cantante a la lucha que forjaron las organizaciones de las que forma parte. "Siempre seguirás presente. Vos siempre, querido, dándonos tu apoyo a las Madres y a las Abuelas. Criticando lo criticable", señaló la activista.

Para cerrar, la mujer insistió en que el Indio permacerá entre los argentinos, más allá de su partida. "No te voy a despedir porque vos seguirás siempre presente, siempre vivo. A traés del legado que nos dejás". El Indio Solari, presente. Ahora y siempre", conluyó Almeida.

El club Peñarol de Uruguay se sumó a los homenajes al Indio Solari tras su fallecimiento

El Club Atlético Peñarol de Uruguay realizó una creativa publicación para homenajear al Indio Solari tras su muerte. El conjunto aurinegro utilizó sus redes sociales para compartir la formación inicial, en la previa del partido contra Cerro, y utilizó como referencia la tapa de uno de los álbumes más exitosos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: Oktubre, de 1986.

Con tipografía similar y con la imagen característica de la tapa del disco, el club compartió una pieza visual con la palabra Peñarol. Además, sumaron una segunda placa en la que detallan la formación inicial del partido, mencionan a los 11 jugadores titulares y utilizan otra representación muy característica del disco. Además, en el posteo escribieron la frase "En este día y cada día", de la canción Ya nadie va a escuchar tu remera, perteneciente a la misma producción discográfica.

Integrantes de H.I.J.O.S. en el velorio del cantante: "¡Indio Solari, presente!"

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) se hicieron presentes en el último adiós al ídolo del rock nacional. Al acercárse al féretro un representante del organismo exclamó: "¡Indio Solari!", a lo que el resto de los asistentes que se encontraban en ese momento en el lugar respondieron: "¡Presente!", en un momento muy emotivo. "¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes!", se escuchó después.

Minutos más tarde, desde la cuenta oficial de X de H.I.J.O.S., compartieron las imágenes y acompañaron con un sentido texto. "Hasta siempre. Los pañuelos blancos de Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida. En nuestra memoria. En nuestra rebeldía", reza el mensaje dedicado al Indio Solari.

Mauro Fulco presente en el último adios al Indio Solari: "Muy triste"

El periodista de C5N, Mauro Fulco, llegó hasta el Parque Los Derechos del Trabajador para despedir a Carlos Alberto "Indio" Solari y conversó con Adrián Salonia sobre el paso del artista en su vida y en las de muchos argentinos. Si bien reconoció que se trata de un hecho "muy triste", en conversación con Adrián Salonia, el comunicador relató su percepción y aseguró que la muerte del Indio es un quiebre en la historia. "Es raro, una sucesión de sensaciones desde el viernes hasta hoy de que se terminó algo. Se terminó nuestra juventud, se terminó nuestra adolescencia", explicó.

En ese sentido, Fulco agregó: "No somos los que éramos, éramos muy chiquitos y hoy somos hombres, mujeres, padres de familia, abuelos", y subrayó que el cantante y las bandas que lideró fueron compañía de varias generaciones. "Siempre el Indio y los Redondos con nosotros acompañándonos", concluyó.

La emoción de los fanáticos en la despedida del indio

La fila para despedir al Indio supera las 40 cuadras

Pasado el mediodía, la fila para despedir al ídolo popular superaba las 40 cuadras.

Kicillof acompañó la despedida al Indio Solari y aseguró que se garantizará el ingreso de todos los fanáticos

El gobernador bonaerense destacó el operativo desplegado por la Provincia para organizar el funeral en Villa Domínico, remarcó que estuvo presente en el velatorio y afirmó que trabajarán junto a la familia para que nadie se quede sin despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Más de 30 cuadras de fila para despedir al Indio Solari

Cerca de las 12 del mediodía, la fila de personas para despedir al Indio Solari superaba las 30 cuadras. Los organizadores esperan más de un millón de personas durante la jornada.

Comunicado oficial: "Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós"

A casi una hora de que abrieran las puertas del predio del Parque Los Derechos del Trabajador, en las cuentas del Indio compartieron un comunicado en donde destacaron que la "peregrinación" se está realizando en paz y volvieron a garantizar que el velatorio se extenderá para que "nadie se quede sin adiós".

La primera imagen del velorio del Indio Solari

Los emotivos testimonios de los fanáticos del Indio Solari

Desde el momento que se conoció la noticia de la muerte del Indio Solari, los fanáticos y seguidores de su música compartieron emotivos testimonios de lo que representa el artista para la cultura nacional.

Abrieron los accesos del Parque Los Derechos del Trabajador para despedir al Indio

Minutos antes de las 10 de la mañana, una hora antes de lo previsto, los organizadores abrieron los ingresos del Parque Los derechos del Trabajador donde miles de personas largas cuadras de fila para despedir al ídolo popular.

La llegada de los fanáticos a Villa Dominico

Desde la tarde del sábado miles de fanáticos se fueron concentrando en las inmediaciones de los ingresos añ Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, para despedir a uno de los máximos ídolos del rock nacional.

Incidentes en el Obelisco: hubo enfrentamientos entre fanáticos del Indio Solari y la Policía

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años generó una enorme conmoción y una multitudinaria muestra de afecto por parte de sus seguidores. En ese contexto, un homenaje espontáneo en el Obelisco terminó en incidentes cuando la Policía de la Ciudad intentó desalojar a vendedores ambulantes, en un operativo que dejó al menos ocho detenidos y varios efectivos heridos.

La convocatoria había sido organizada por fanáticos para recordar al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero cerca de las 17, mientras cientos de personas se reunían en Plaza de la República, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, que respondieron con un operativo de control y un camión hidrante. Tras los disturbios, la Policía mantuvo un fuerte despliegue de seguridad en el Obelisco para evitar nuevas concentraciones.

Histórico: el primer show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia tras la muerte del Indio Solari

La presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia del sábado por la noche adquirió un significado especial tras conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari. El recital, que ya estaba programado desde hacía tiempo, terminó convirtiéndose en un homenaje espontáneo y multitudinario al artista que marcó a varias generaciones de seguidores del rock nacional.

Ante un Predio Ferial colmado, la banda salió a escena en un clima atravesado por la emoción. Desde los primeros acordes, los fanáticos expresaron su dolor y su admiración por el músico con cánticos, aplausos y lágrimas, en una noche que mezcló la tristeza por la pérdida con la celebración de un legado artístico incomparable.

El repertorio, integrado por más de treinta canciones, recorrió tanto la etapa solista del Indio como los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A lo largo del show, las interpretaciones estuvieron a cargo de distintos integrantes del grupo, entre ellos los guitarristas Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, el tecladista Pablo Sbaraglia y las cantantes Déborah Dixon y Luciana Palacios, quienes aportaron momentos de gran intensidad emotiva.

La banda, creada por el propio Solari, sostuvo un concierto cargado de simbolismo y transformó cada canción en una despedida colectiva. Además, el espectáculo fue transmitido en vivo y de manera gratuita a través de YouTube, donde más de 180 mil personas siguieron el homenaje desde distintos puntos del país y del exterior.

Miles de personas esperan para despedir al ídolo

Desde la confirmación de la locación para el velatorio, cientos de personas comenzaron a concentrarse desde el sábado en las inmediaciones del ingreso del Parque de los Trabajadores a la espera de la apertura de los accesos para despedir al ídolo del rock nacional.

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