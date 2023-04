Conmovedor descargo de Flor de la V tras el video de Lucas Benvenuto sobre Jey Mammon

En el programa Intrusos, la mediática lloró en medio del vivo de Instagram de la víctima de abuso y confesó: "Tengo un nudo en la garganta esto va a marcar un antes y un después en la televisión sobre los hechos de violencia a las infancias", y entre llantos aseguró: "Es un niño que le tocó atravesar cosas espantosas que no le deseamos a ninguna criatura...Quería que le pidan perdón porque esas personas no deberían haberle hecho eso. Simple".

La artista defendió a Benvenuto desde su lugar de mujer y madre y remarcó que "soy mamá tengo hijos de 11 años y me cuesta muchísimo salir de ese lugar", a la vez que se preguntó "¿Cómo podemos juzgar un hecho así? El humano es cambiante por naturaleza, todos cambiamos. Entonces me ubico en su lugar cuando le escribe a estas personas y a Jey (Mammon) que les pide que le expliquen porque le hicieron eso".

En contacto con sus seguidores Flor destacó que todos los que estuvieron detenidos "están libres", todas esas personas están libres y "sentimos que no hay justicia para las víctimas" y sentenció: "Cuando él dice que a los 25 años pedí ayuda es cuando me escribió a mi en 2018... hago una salvedad cuando Lucas dice ´para mi es mucho más grave que me enamorara a los 16 que me haya violado a los 14", remarcó la conductora del ciclo de la TV abierta.

Jey Mammon dio a conocer el audio de Lucas Benvenuto

En distintas entrevistas el conductor Jey Mammon reveló que existía un audio que guarda y que podría aportar como prueba contra su expareja Lucas Benvenuto, quien lo acusó públicamente de violación cuando era menor y que después se transformó en una relación consentida.

En las grabaciones se habla sobre el vínculo entre ambos y cómo Lucas asegura que no pretende hacer público este delito sino que sólo espera de Jey que le responda los mensajes y que fue debatido este miércoles en televisión.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, se deben tener en cuenta algunas señales como:

El relato de la chica o chico,

Lesiones físicas en zona genital,

Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años),

Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad,

Juegos sexuales inapropiados,

Retraimiento,

Problemas con el control de esfínteres, y

Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Estas son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento.

También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.