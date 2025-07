“Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, entonces sabrás: vivir con esto puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente”, continuó.

En su posteo relató: “Cuando recibí el diagnóstico por primera vez, definitivamente fue un choque. Pero al menos pude entender por qué estaba en el escenario y sentía un dolor nervioso masivo o simplemente una fatiga o malestar increíble".

"Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? ¿O seguir adelante y encontrar una manera de manejarlo? Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés pasajero que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber seguido adelante”, contó sobre el tour que comenzó en abril de 2024, un mes después de lanzar su álbum Everything I Thought It Was.