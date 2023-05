Cómo afecta la huelga de guionistas a Stranger Things, Cobra Kai y el nuevo spin off de Game of Thrones

El sindicato de guionistas de los Estados Unidos no llegó a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), cámara que reúne a los grandes estudios y compañías de Hollywood (Paramount, Warner Bros. Discovery, Fox, Disney, Comcast/NBCUniversal, Netflix, Apple, Amazon y muchas más) y hoy varias producciones están frenadas. La llegada de la inteligencia artificial, el modelo de negocio del streaming actual, el cambio de tiempos en las proyecciones de films y muchas otras situaciones puso a la WGA frente a esta medida. Todos estos factores empujan a la precarización laboral, según el reclamo. La última vez que esto sucedió, fue en el 2007 y duró más de tres meses.

HermanosNolan.jpg Christopher y Jonathan Nolan se sumaron a los reclamos de los guionistas.

Pero en los últimos días todo se complicó. Los estudios demandan a los showrunners que sigan trabajando. Esta figura que vendría a ser el responsable máximo que las series salgan al aire es un guionista en jefe, por explicarlo de alguna manera y los ánimos volvieron a escalar. Por otro lado, el gremio no acepta que ninguna producción realizada por una inteligencia artificial se califique como material literario, fuente o nada que pueden entenderse como su suplente o reemplazo. Estos trabajos podrían recibir pagos por derechos de autor y crece la posibilidad de que la inteligencia artificial pronto sea considerada un autor.

En este contexto, muchas producciones frenaron su rodaje o escritura, incluso algunas tuvieron que suspender la producción ya en marcha porque no hay guionistas para la reescritura de lo que están filmando, una práctica habitual en cualquier rodaje. Sin una solución en el horizonte y el conflicto en su punto más alto, estas son las producciones más importantes que frenaron su desarrollo o directamente pospusieron el proyecto en general.

Stranger Things

Los hermanos Duffer, creadores de la serie éxito de Netflix, se sumaron al reclamo: "Esperamos que pronto se llegue a un acuerdo justo para que todos podamos volver al trabajo", escribieron en Twitter. "Los guionistas no ganamos lo suficiente. Apenas queremos un poquito más de lo que se nos ha ofrecido", sentenció el guionista Louis Jones ante el cronista de la AFP frente a los estudios de Netflix. El rodaje de la quinta y última temporada de la serie frenó y los Duffer lo dejaron en claro: "La escritura no se detiene cuando comienza el rodaje".

Stranger Things Redes sociales

Yellowstone

Si hay una serie que tiene todos los problemas juntos, es esta. Es uno de los grandes éxitos de la televisión estadounidense, pero también de Paramount+ en todo el mundo. Pero Kevin Costner, su protagonista, no seguirá más allá de la quinta temporada. Las razones de esta decisión son varias, pero la apretada agenda de la serie podría haber sido uno de los causantes del divorcio del actor. Pero más allá de eso, el protagonista no quiere filmar los últimos episodios hasta que su personaje no tenga un final digno, el problema es que está la huelga de guionistas en el medio y se vuelve casi imposible avanzar en este aspecto. Sin embargo, la fecha de estreno sigue para noviembre y no hay una solución aparente.

Yellowstone.jpg Yellowstone es uno de los máximos éxitos de la televisión mundial y la carta ganadora de Paramount+. Paramount

Blade

El esperado proyecto de Marvel Studios y que tiene a Mahershala Ali como protagonista fue anunciado en el 2019. Recién ahora estaban por comenzar a filmar, pero llegó el paro de guionistas. Blade se enfrentó a varios contratiempos, desde cambio de director, guionista hasta modificaciones en la agenda de su estreno. Ahora debe enfrentarse a la huelga de guionistas y por eso fue suspendido su comienzo. A seguir esperando.

Cobra Kai

Jon Hurwitz, cocreador de la serie éxito de Netflix, se expresó al respecto y dijo que la sala de guionistas de la temporada seis de la serie mantendrá sus puertas cerradas en solidaridad con sus compañeros mientras dure la huelga. Definitivamente es un golpe para la ficción, ya que estaba camino a su última temporada.

series netflix cobra kai

Severance

Uno de los éxitos del año pasado también se vio perjudicado. El rodaje de la segunda temporada de la serie de ciencia ficción de Apple TV+ sufrió una manifestación en los estudios y los miembros del sindicato de profesionales técnicos decidió no cruzar el piquete del WGA para evitar conflictos, pero también para empujar el reclamo.

Severance.jpg La serie de Apple TV+, una de las mejores producciones del año pasado, también frenó su rodaje por la huelga de guionistas. En imagen, el actor Adam Scott, protagonista de la misma. Apple TV+

El nuevo spin off de Game of Thrones

"No estoy en Los Ángeles, así que no puedo estar en un piquete como hice en 1988, pero quiero dejar constancia de mi apoyo total, completo e inequívoco a mi gremio", fueron las palabras del padre de Juego de tronos, George R.R, Martin. Si bien House Of The Dragon continúa adelanto, el nuevo spin-off y precuela de la serie de HBO estaba en una fase inicial de desarrollo, por lo que se retrasa hasta nueva orden.

house of the dragonjpeg.jpeg House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, confirma su fecha de estreno

La lista todavía sigue, pero aquí los destacados que han frenado sus producciones. Actores, directores y otros gremios de profesionales de la industria se suman cada vez más a los reclamos. Incluso, en algunos casos, los problemas escalan aún más y han quebrado relaciones de años como el de David Simon (The Wire) con HBO, porque el productor participó del reclamo. Todavía sin un arreglo en vista, la situación está en el peor momento.