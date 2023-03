Chano Charpentier y Sandra Mihanovich defendieron a Jey Mammon tras su descargo

Allí se expidió y afirmó: "Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

Minutos después, llamó la atención el mensaje de varios famosos que demostraron afecto para con el conductor. Una de ellas fue la cantante Mihanovich, que le escribió en los comentarios del posteo de Instagram, "Te abrazo". Por su parte, Chano, el líder de Tan Biónica, compartió sentidas palabras para Jey. “Te creemos”, comentó el músico.

Otra de las que defendió a Jey fue la actriz Grecia Colmenares, quien escribió: “El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada Dios estará contigo y todo saldrá bien”.

Jey Mammon publicó un video en sus redes sociales donde realiza un dramático descargo luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual. El conductor aseguró estar atravesando "el peor momento de mi vida" y fue categórico: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

“Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante, ahora para entender un poco más las cosas es importante seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor", expresó Jey.

Para luego aclarar: "Yo a Lucas lo conozco, no voy a decir no se quien es, lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vió en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día y él dice que tenía 14 años".

En un extenso video, el conductor al que Telefé decidió apartarlo de su programación, brindó detalles sobre como estableció vínculo con el Benvenuto, "lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día y el dice que teñía 14 años" sostuvo.

"Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras, ahí nos conocimos. Hay testigos, hay video, se puede probar, lo que estoy diciendo. Quiero dejar esto acá", aclaró el conductor.

En otro pasaje de su descargo, se refirió a un tweet del año 2012 que había salido a la luz luego de la denuncia. "Se desmenuzó un tweet que se fue a buscar del 22 de diciembre del 2012 en el que yo soñé que garchaba con mi ex Lucas. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas. Yo podría decir que era otro Lucas. Pero no, es él. Yo tuve un vínculo con lucas, una relación", enunció Jey.

En este sentido, remarcó que "yo no voy a poner abajo de la alfombra ni el tweet, ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. Íbamos de la mano por la calle, nos besabamos en la calle, ese vínculo duró aproximadamente hasta los 25 años, entre idas y venidas".

Sobre el final, el conductor acusado de abuso sexual aclaró no querer "un arreglo y un pacto entres las partes, no quiero nada de eso". Para luego agregar que "el daño que a mi se me estan haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad".

"Los elementos están para que yo pueda llevarlo a cabo. Ahí se encargarán las personas que tengan que hacerse cargo de lo necesario, pero yo lo necesito. Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo. Gracias", cerró.