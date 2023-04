Carlos Belloso: "Malvinas sigue siendo la causa de mi vida"

En el programa Right Now en C5N destacó con emoción que cuando terminó la secundaria en el colegio Esteban Echeverría de Munro fue destinado en el escuadrón de artillería antiaérea para defender el aeropuerto de Río Gallegos en pleno conflicto. "Malvinas en mi familia fue una gran conmoción. Hasta el día de hoy mi causa es Malvinas. A los 18 años estar en una guerra te marca para toda la vida y no la pase bien cuando volví".

El artista dejó en claro el reclamo de los exsoldados y veteranos que todavía no son reconocidos con su pensión: "Hasta el día de hoy reclamamos que estuvimos en el teatro de operaciones y todavía no estamos reconocidos con las pensiones correspondientes... quedamos 9.500 soldados afuera como que no hubiéramos existido en la guerra", a la vez que recordó a los 649 caídos.

En la entrevista, Belloso recalcó que "hay muchos compañeros que quedaron en el tiempo" y que "siempre tenderemos esa marca", y enfatizó lo que significó para él el saber que la sociedad tiene presente esta causa: "El reconocimiento que buscamos también es que con 18 años estuvimos donde teníamos que estar".

Carlos Belloso, un actor multifacético

El artista fue popularmente conocido por sus papeles de la productora Pol-Ka donde interpretó a "El Vasquito", en Campeones de la vida y a Guillermo Marmotta, alias "Willy", un reo capo en cárcel de Caseros, en la tira Tumberos.

En 2022, Belloso formó parte del elenco de la película sobre el asesinato de María Marta García Belsunce, que se llamó María Marta, el crimen del country, en el rol del hermano de la víctima, Horacio García Belsunce. Actualmente se encuentra preparando una adaptación de Mauricio Kartun de los cuentos de Horacio Quiroga para el Teatro Cervantes.

Carlos Belloso El Vasquito

Belloso, que tiene un alto compromiso social con la realidad actual opinó sobre la pobreza en la Argentina: "No darse cuenta de que hoy hay un 40 por ciento de pobres actualmente no es que alguien hizo mal las cosas, es algo que hay que resolver todos juntos y no por separado".