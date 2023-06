Capítulos, polémica y todo lo que tenés que saber de Invasión secreta

La nueva serie de Marvel apuesta a algo distinto. Lejos de los superhéroes, ahora lo importante es el agente secreto más secreto de todos: Nick Fury, ex director de S.H.I.E.L.D y clave en la unión y creación de los Vengadores. En este caso, Fury protagoniza Invasión secreta , la ficción dirigida por Ali Selim que explora más a fondo al personaje interpretado por Samuel L. Jackson desde 2008, pero además, que no todo lo que hace sale perfecto.

Invasión Secreta | Tráiler Subtitulado | Disney+ ¿En quién puedes confiar? Invasión Secreta, una nueva serie de Marvel Studios, estreno 21 de junio en Disney Plus. Disney



La serie de seis episodios pone a Fury nuevamente en la tierra para hacer frente a los Skrulls, alienígenas metamorfos que tratan de apoderarse del planeta. “Él llama sus aliados incluyendo a Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos que ya ha construido una vida entre los hombres. Juntos, luchan contra el tiempo para frustrar la invasión y salvar la humanidad”, describe la sinopsis de la producción que vuelve a tomar los hechos iniciados en Capitana Marvel.

El pasado miércoles 21 de junio se estrenó el primer capítulo, Resurrección, que marca un poco lo que vendrá en la serie. Más centrada en volver a recuperar el espíritu de Capitan América: El soldado de invierno que seguir en el tono de las últimas series y esa es una buena noticia. Acá que contamos más de los dos primeros capítulos.

Pero por otro lado, en pocos días, la serie también recibió opiniones negativas cuando salió a la luz que el clip de apertura fue realizado con inteligencia artificial. El debate sobre quitarle trabajo a equipos creativos para realizar esa apertura se expandió en redes sociales. Sin embargo, los créditos de la propia serie señalan que la intro fue realizada por Method Studios, eso significa que tuvo productores, diseñadores y un técnico de inteligencia artificial para avanzar en la idea y realización, explicaron de la productora.

Desde Marvel profundizaron en el tema de esta manera: "Cuando nos pusimos en contacto con los proveedores de IA, sentimos que era parte, simplemente salió de la identidad del mundo Skrull que cambia de forma", comentó Ali Selim, director de la serie que agregó que "realmente no entiende" cómo funciona todo este nuevo mecanismo para crear cosas, pero estaba fascinado con las formas. "Les hablábamos sobre ideas, temas y palabras, y luego la computadora se apagaba y hacía algo. Y luego podríamos cambiarlo un poco usando palabras, y cambiaría", declaró.





Samuel L. Jackson regresó como Nick Fury para esta serie, un personaje que creó y alimentó durante 15 años. La misión del agente de espionaje ahora será ayudar a Talos a detener los planes de un grupo Skrull. Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de Star Wars), apareció por primera vez en el UCM en el largometraje Capitana Marvel. Aunque al inicio se le calificó como un villano, luego se convirtió en un aliado de Fury y de la raza humana. G'iah es la hija de Talos, personaje que todavía era una niña cuando apareció en "Capitana Marvel". (Disney+)

Cobie Smulders (How I Met Your Mother) también vuelve como Maria Hill, la mano derecha de Nick en S.H.I.E.L.D, y que hasta ahora es leal a su liderazgo y la acompañan Martin Freeman (Sherlock) como el exagente de la CIA Everest K Ross. Entre las caras nuevas, están Emilia Clark (Juego de tronos), quien llega a Invasión Secreta como G’iah, la hija de Talos; Kingsley Ben-Adir como el Skrull rebelde Gravik y Olivia Colman (The Crown) como Sonya Falsworth, una agente de alto rango que conoce a Fury desde hace varios años.

Invasión secreta estrena un nuevo episodio todos los miércoles por Disney+.