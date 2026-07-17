Mario Alberto Kempes, a días de la final entre Argentina y España: "Messi está viviendo una segunda juventud" El goleador que le dio la primera estrella a la Albiceleste en 1978 palpitó la definición mundialista del domingo en New Jersey. Llenó de elogios al rosarino, aseguró que "tiene muchas ganas todavía", aunque pidió tener "cuidado" porque los europeos "son una gran selección". Por Agregar C5N en









Kempes habló con C5N previo a la final del Mundial 2026.

Mario Alberto Kempes, ídolo indiscutido de la Albiceleste y figura clave en la primera estrella de 1978, palpitó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En una entrevista con C5N, llenó de elogios Lionel Messi, aseguró que "está viviendo una segunda juventud" aunque pidió tener "cuidado" porque los europeos "son una gran selección".

“España tiene falta de gol. En los últimos partidos la diferencia la ha marcado en los últimos minutos. Pero eso no es sufrir porque no iban perdiendo tampoco Hay que tener cuidado porque son una gran selección, maneja bien la pelota y a pesar de no tener goles llega y gana”, analizó en un primer momento el Matador, en diálogo con Antonio Fernández Llorente y Mariana Verón en el programa La Mañana.

Ante la consulta sobre si existen diferencias en las tres generaciones que ganaron una Copa del Mundo, Kempes entiende que "todas han jugado por hambre al deporte y llevaron a Argentina a lo más alto". "Lo que pasa es que se empieza a trabajar a nivel de AFA de la mejor manera permitiendo que los entrenadores cumplan los cuatro años de contrato y eso se empieza a conseguir objetivos que era llevar a argentina en lo más alto”, agregó.

Kempes, Maradona y Messi: los tres símbolos campeones el mundo con la Selección argentina. Redes sociales “En el 78 salimos campeones y de ahí en más creo que ese respeto hace que la Selección argentina en general haya crecido un montón”, completó el Matador.

Sobre el final de la entrevista, hizo referencia a la figura de Lionel Messi: Estoy viendo a un jugador que tiene muchas ganas todavía, que ha sabido disfrutar este mundial a más no poder. Cada vez que tiró al arco ha acertado al arco. Aparte está viviendo una segunda juventud. Llega fresco por la MLS no es una competición como las de Europa y lo está aprovechando de maravilla”.

En el compilado de elogios, completó con el que el capitán de la Albiceleste "está demostrando que con 39 años se puede jugar tan bien como él”. Los cambios que haría Lionel Scaloni para la final ante su buen rendimiento vs. Inglaterra El entrenador todavía no definió el equipo, pero hay dos jugadores que ganaron terreno por su alto rendimiento: Nico González y Gonzalo Montiel. Pero todo dependerá del entrenamiento del viernes que será a puertas cerradas.