Brenda Asnicar posó en microbikini con brillos y lo combinó con un vestido con transparencias

Brenda Asnicar causó furor en las redes sociales al lucir una microbikini XS con transparencias en las playas de Amalfi . La actriz demostró una vez más que está a la vanguardia de la moda, dejando ver un look audaz con el que marcó tendencia en pleno verano europeo.

Desde la costa amalfitana en Italia, la cantante optó por una combinación que incluyó una malla diminuta junto a un pareo ultra transparente con detalles florales. En otras imágenes, se la pudo ver con un tapado también blanco, a tono con el resto del look. El traje de baño consistió de un conjunto de dos piezas XS con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless . Ambas partes contaron con brillos que le aportaron glamour a su outfit.

Brenda Asnicar microbikini Instagram

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores de Brenda Asnicar llenaron de elogios y comentarios su publicación, destacando su capacidad para imponer tendencias y su estilo. Sin duda, la cantante sigue consolidándose como una figura influyente en el mundo de la moda, demostrando que está a la vanguardia y que sigue siendo una referencia en el entorno digital.

Brenda asnicar microbikini vestido Instagram

Brenda Asnicar microbikini Instagram

Anitta volvió a Brasil y mostró la microbikini que queda ideal para las playas de arena blanca

Anitta causó furor en Instagram al compartir una serie de fotos en las que luce una microbikini con la bandera de Brasil. Con más de 64 millones de seguidores, la cantante brasileña eligió esta manera de darle su apoyo a la selección nacional de su país.

La Copa América, que comenzó el jueves 20 de junio, está en pleno desarrollo. A raíz de este evento, la artista brasilera no dejó pasar la oportunidad de mostrar su pasión por su país con un look que llamó la atención por su diseño. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless

La microbikini que eligió se destacó por tener los colores de la bandera de este país, con sus característicos colores verde y amarillo, representativos de la bandera brasileña. Este look recibió millones de elogios en la plataforma, consolidando una vez más su influencia en el mundo de la moda.

anitta microbikini Instagram

En el pie de foto de su publicación, Anitta expresó: “Cada vez que vengo a Brasil, me pregunto por qué me voy. Qué semana tan feliz. Estoy bendecida, desearía que esta transmisión tuviera más fotos, para agradecer y mostrar a cada amigo y a cada miembro de la familia que se asegura de estar siempre conmigo… Agradezco a todos y cada uno. Me siento muy feliz y amada”. La artista, actualmente de gira con varias presentaciones, recientemente se mostró en Boston luciendo también la camiseta de la selección brasileña durante sus shows.