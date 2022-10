Black Adam: la nueva película con Dwayne Johnson es bien pochoclera

Está dirigida por el mismo que nos trajo Jungle Cruise, también protagonizada por Dwayne Johnson, y acá opta por un estilo de dirección que también nos recuerda por momentos al de Zack Snyder con la cámara lenta en las escenas de acción y también la musicalización de este tipo de secuencia, muchísimo de eso, quizá demasiado.

Dwayne Johnson es un sujeto muy agradable, no es un buen actor pero se nota que disfruta muchísimo de lo que hace y, devuelta, su carisma se ve reflejado en la pantalla. Tiene muchos 'one liners' en esta película que le sientan muy bien. Esta, además, es una de las primeras veces en donde me pasa que el actor va perfecto con el personaje, en este caso un Dios.

Black Adam Black Adam es el archienemigo de Shazam. Redes sociales

Películas como San Andreas, la del terremoto, ¿se acuerdan? En donde The Rock interpretaba a un hombre de familia que se acababa de divorciar, tenía problemas de ese estilo y me costaba mucho imaginarme a La Roca pagando las expensas y cenando con la hija, como cosas que me hacían ruido porque no lo veo como un tipo común que te cruzas en la calle, entonces me parece re acertado que hayan ido por este camino.

La película, por momentos, no sabe a dónde quiere ir, no tiene muy claro sus objetivos, se termina medio convirtiendo en una ensalada y esto se ve reflejado en la introducción de la Sociedad de la Justicia, que está encabezada por Pierce Brosnan, que interpreta al Doctor Destino, Doctor Fate.

Pierce Brosnan Black Adam.webp Pierce Brosnan como Doctor Destino en la película. Redes sociales

Este equipo de superhéroes viene a hacerle frente a Black Adam y lo que empieza a pasar es que se terminan percibiendo como novatos en un montón de cuestiones, si bien hay dos de ellos que están empezando, tomando decisiones raras, cambian de opinión de un momento a otro, te termina haciendo ruido en ese sentido, termina llamando la atención... ¿Para qué mandaron a este equipo de salames al final?

Dentro de este equipo también va a estar Smasher y es imposible no compararlo con Ant-Man, es imposible. Yo entiendo que son personajes diferentes, si les gustan los cómics, si les gusta DC, van a poder diferenciar exactamente cuál es cuál, pero es muy difícil para quienes estamos empapados de esas películas de Marvel, que además llegaron antes, personaje que nosotros ya conocemos por una película en solitario y una secuela, después tenemos esta introducción de este personaje que inevitablemente nos deja esa sensación de déjà vu.

Las secuencias de acción están muy bien logradas y quédense hasta el final porque va a haber una escena post-créditos que vale la pena.