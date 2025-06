¿Bella Ramsey llega a Marvel? Cuál es el rumor y qué personaje podría interpretar

Luego de mostrar su talento en la serie de “The Last of Us”, Bella Ramsey podría obtener superpoderes, pues rumor apunta a un posible papel en Marvel Studios.

Tras consolidarse como una de las jóvenes promesas más talentosas de la industria gracias a su maravillosa interpretación de Ellie en la temporada 2 de la serie de The Last of Us, la actriz Bella Ramsey podría estar a punto de obtener superpoderes y unirse a una de las franquicias más grandes del cine: el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).