Qué debés saber sobre Los 4 Fantásticos, Primeros Pasos: ¿cuándo se estrena la gran producción de Marvel?

Ya es uno de los lanzamientos más esperados del año. Para muchos fans, esta película no solo revivirá a los superhéroes con un enfoque renovado, sino que también podría convertirse en uno de los pilares narrativos del futuro del MCU.

The Fantastic Four: First Steps trae a la célebre familia Marvel a la gran pantalla con un giro retrofuturista y un villano cósmico que promete sacudir el universo. Qué debés saber sobre la esperada producción y cuándo se estrena.