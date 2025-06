Marvel anticipó lo más esperado de The Fantastic Four: First Steps y sorprendió a los fans

The Fantastic Four: First Steps traerá de regreso al histórico grupo de superhéroes.

La productora cinematográfica Marvel Studios decidió anticipar lo más esperado por los fanáticos de cara al estreno de The Fantastic Four: First Steps , su última película en este 2025 y la que promete conectar todo con lo que será el regreso de Los Vengadores en Avengers: Doomsday .

Así, Marvel compartió la canción The Fantastic Four: First Steps Main Theme, creada por el compositor Michael Giacchino. En la misma, se puede escuchar una música alegre y hasta se puede percibir el lugar donde estará situado el nombre del grupo, con la división de sílabas de la siguiente manera: "Fan-tas-tic Four".

Embed - The Fantastic Four: First Steps Main Theme (From "The Fantastic Four: First Steps"/Visualizer Video)

Tras apenas 2 días desde su lanzamiento, The Fantastic Four: First Steps Main Theme ha recibido 78 mil reproducciones en Spotify y otras 126 mil en YouTube, con una gran cantidad de comentarios positivos desde el lado de los fans. Es importante recordar que Giacchino ganó el Premio Oscar a Mejor banda sonora original con la película Up en 2010 y el Premio Emmy a Mejor Composición Musical para una serie con Lost en 2005.

Embed

Marvel comenzó a filmar Avengers Doomsday: ¿utilizará la Inteligencia Artificial para evitar spoilers?

La productora cinematográfica Marvel Studios comenzó con las filmaciones para la película Avengers: Doomsday y parece haber decidido utilizar la Inteligencia Artificial para compartir videos falsos en redes sociales, una sorpresiva estrategia para evitar spoilers.