Ballers: la serie de HBO protagonizada por Dwayne Johnson ya está disponible en Netflix

A principios de agosto, el líder del streaming comenzó a incorporar ciertos títulos originales de HBO debido a un acuerdo de licencia firmado con Warner Bros. Discovery que permite el cruce de entre ambas plataformas. Entre el material incluido, que ambos usuarios podrán disfrutar, se encuentran grandes éxitos como: Insecure , Band of Brothers , The Pacific , Six Feet Under y como hemos mencionado, la reciente llegada de la serie deportiva, Ballers .

Otra de las perspectivas que tomará será el fuerte desarrollo de los personajes que componen el grupo de amigos de Spencer. Uno de los casos es el de Joe (Rob Corddry) que trabaja junto a él como asesor financiero y aporta un exceso de humor en cada una de sus travesías. También se destacan papeles como el de Ricky Jerret (John David Washington) un excelente jugador de la NFL y Tracy Legette (Arielle Kebbel) una reportera que se enamora de Spencer y será la encargada de aportar cierto romance a esta historia.

Ballers llega a Netflix Una nueva serie original de HBO protagonizada por Dwayne Johnson que llega a Netflix. HBO

Ballers presentó sus primeros episodios en junio del 2015 y, desde ese entonces, logró igualar el prestigio de programas televisivos de la plataforma como Sex and the City. Cuenta con un gran presupuesto de escenografía tras elementos excéntricos y lujosos que ésta aporta y fue rodada en Miami por Leverage Entertainment, Closest to the Hole Prods. y Seven Bucks Prods. Su creación estuvo a cargo de Stephen Levinson (Entourage), quien contó con la colaboración de su socio y colega Mark Wahlberg (Boogie nights), como parte del panel ejecutivo.



El elenco ha sido conformado por grandes estrellas como el actor, luchador profesional y productor ejecutivo de la serie Dwayne Johnson, John David Washington (Tenet), Omar Miller (8 Mile), Rob Corddry (Locura de amor en las vegas), Donovan W. Carter, entre otros. Es versátil, sus capítulos son breves y propone un enfoque carismático ante el punto de vista que se intenta plasmar sobre las problemáticas del deporte.

Todas sus temporadas han alcanzado una puntuación de entre 86% y 93% por parte de la audiencia en rottentomatoes. Y ha sido calificada como las mejores y más vistas comedias de HBO desde su primera aparición hasta el final de temporada en 2019. En paralelo, cabe destacar que este título - seguramente- ha sido un hito para la carrera de su actor principal Dwayne Johnson tras demostrar un gran desempeño y versatilidad y que no solo es un héroe de acción. Desde el 15 de agosto se encuentra disponible en Netflix.