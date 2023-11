Así es la serie documental de Robbie Williams en Netflix

Pero este caso irá aún más a lo extremo. Robbie Williams el documental estará repleto de revelaciones en cuanto a la influencia de las drogas en su carrera y vida así como también tocará temas como la salud mental. Estará dividido en cuatro episodios que incluyen archivos de todo su paso por la escena musical, que irá desde sus primeros junto a la banda de pop británico Take That y su ascenso a la fama como solista e ícono de la cultura. En paralelo, hará un recorrido por su paternidad y todo lo que sucede cuando las luces del escenario se apagan.

Cuenta con entrevistas exclusivas y a su protagonista relatando el auge de los años 90 's y sus consecuencias. Quienes estuvieron detrás de su creación fueron Joe Pearlman (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) en la dirección. Fue producido por Ridley Scott Associates (RSA) y Asif Kapadia, guionista y director de Amy la biopic ganadora de un Oscar, en la producción ejecutiva.

Robbie Williams.jpg Netflix

El tráiler contiene contundentes reflexiones del artista que indican la montaña rusa de emociones que recorrió durante las últimas décadas en las que llegó a lugares muy profundos y en los que vio peligrar su salud mental pese al peso de la fama. “Sentí que estaba dando más y más de mí, hasta que no pude reconocerme a mí mismo”, expresó el cantante durante el adelanto.

El material está meramente centrado en Robbie Williams. Los capítulos abordan varias e intensas emociones. Pasará por sus momentos más gloriosos, contará cómo logró convertirse en un hito del Britpop así como fue que lidió con lo más perjudicial de la fama, que lo llevó a ciertos momentos dificultosos como su problema con las adicciones.

Robbie Williams netflix.jpg Netflix

En paralelo, el artista cuenta con un reciente largometraje titulado Better Man, al igual que uno de sus singles. Escrito, producido y guionado por Michael Gracey (The Greatest Showman) en conjunto con Footloose Productions, Partizan y Zero Gravity Management, el documental musical narrará las experiencias personales de la estrella junto a grandes efectos visuales e incluirá varios de sus hits en versiones nunca antes escuchadas.

Robbie Williams está disponible en Netflix desde el 8 de noviembre.