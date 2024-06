Furia de Gran Hermano 2023 enviará una carta documento a Ángel De Brito: qué pasó

Cuatro ex Gran Hermano 2022 ingresarán a la casa para el casamiento en vivo

A través del programa radial Todo en off, informaron: " Coy va con todo . Nombró a Walter Cormace como abogado y está preparando dos cartas documento ". Con estas palabras, consiguió hacerse viral en redes sociales y Telefe podría tener una disputa legal con América TV luego del accionar de la hermana de su participante favorita.

Pero eso no fue lo único, sino que agregaron: "Una contra un ex Gran Hermano y otra contra LAM. Atención Ángel De Brito y no sé si bozal legal. Ahora sí se la van a ver negra". Así, si bien se desconoce contra quién apuntó del reality show, las hermanas Scaglione parecen ir por todo luego de que Furia quede eliminada.

Esto puede considerarse como una nueva polémica para Gran Hermano 2023 y Telefe, ya que es altamente llamativo que algo de la televisión haya llegado a una carta documento. Por eso, será muy importante conocer los pasos a seguir para entender qué es lo que reclama Coy Scaglione.

