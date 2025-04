Alejandra Maglietti habló sobre su embarazo: "Estoy asustada"

La panelista de Bendita TV comentó en el programa Implacables, que conduce Susana Rocasalvo, en El Nueve, que tiene complicaciones: con su nuevo cuerpo: “No me entra nada, no tengo ropa, o sea, esto es lo que pude recuperar y algunas camisas que todavía me entran, obviamente caí en el pantalón de ropa de embarazada".