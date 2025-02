La panelista de Bendita que anunció su embarazo en vivo: "Van a ser tíos"

Entre lágrimas, detalló que la forma en que se enteró de su embarazo fue muy rara: "Compré un test como muy sofisticado y pensé que era negativo el resultado. Fui a la médica y me mandó a hacerme un estudio de sangre. Me lo hice y me olvidé...", explicó a sus compañeros.

Agregó: "Cuando estaba acá en el último programa antes de fin de año, me cae el mail con el resultado, y la médica me dice 'estás embarazada'".

La exmodelo está en pareja hace años con un abogado, Juan Manuel, que se desempeña en el sector industrial, y al contario de la mediática mantiene un bajo perfil. "Fue todo natural y sorpresivo. Le mando un beso a Juanma, mi pareja, que estamos hace dos años juntos. Estoy en la semana 13 de gestación y es un varón. Mi sueño siempre fue formar una familia", dijo emocionada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Maglietti (@alemaglietti)

Además, Maglietti publicó en sus redes sociales un extenso mensaje para sus seguidores: "Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes", empezó.

"Pero esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor. Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca", remarcó.

La chaqueña, concluyó con un agradecimiento: "Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!", concluyó.