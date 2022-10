Alejandra Maglietti fue terminante al referirse a Jonás Gutiérrez: "Me olvidé de que existía"

En primer lugar, Jonás Gutiérrez habló con el programa radial El Show de Ulises Jaitt, donde aseguró: "Fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil donde tuvimos una excelente relación . Después las cosas que ella declara, no tengo nada para decir ". Tras estas palabras, fueron a buscar a la abogada para que dé su punto de vista.

Apenas fue consultada al respecto, Alejandra Maglietti resaltó: "Cortamos hace más de tres años, es una historia más que mega recontra pasada. Yo ya me olvidé prácticamente de que existía. En algún punto me hincha un poco, me molesta". De esta manera, la panelista de Bendita TV se encargó de dejar bien en claro cómo se siente con respecto al ya retirado futbolista.

Por último, sobre la posibilidad de volver a estar con Gutiérrez, la conductora en FM Vale 97.5 explicó: "Uno en general cuenta cosas cuando ya no le importan. Pasaron 3 años, ya está, no volvimos a hablar nunca más, ni onda". Así, Maglietti aclaró que es una historia más que finalizada.