Adrián Suar: "No me gusta la Argentina de ´lo que no va se cierra´"

"El artista que tiene voz,siempre tiene que ser un poquito crítico con el gobierno de turno", sentenció Suar.

El productor Adrián Suar habló sobre la situación actual que vive la cultura y el cine argentino frente al Gobierno actual, y aseguró que no le gusta "la Argentina de ´lo que no va se cierra´". También explicó que "no le gusta hablar de política" pero sí debatir cuando "se puede dialogar". En relación con el continuo ataque que reciben actores o directores que trabajaron con el INCAA, explicó que el porcentaje de presupuesto es "mínimo" y remarcó: "Nunca viví del Estado".

El actor opinó sobre los actores, directores y resto de personas que trabajan en cine o producciones audiovisuales argentinas, que fueron acusadas de "vivir del Estado". Respecto a las cuestiones políticas aclaró que "me aleja el autoritarismo, el fascismo. Como ciudadano me gusta debatir y aprender. Cuando voy a hablar de política, no me gusta la agresión, la mentira ni que digan cualquier cosa".