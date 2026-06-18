Preocupación en el sector de seguros: el fraude aumentó hasta un 20% el costo de las coberturas

Más de 130 especialistas en siniestros se reunieron en un evento organizado por ADEAA y MPBA para analizar la problemática. Un tercio de las denuncias que reciben las compañías generan sospechas sobre su autenticidad y/o magnitud declarada.

Más de 130 especialistas en fraudes, liquidaciones, siniestros complejos, CEO´s, y autoridades de cámaras colegas llevaron a cabo este jueves una jornada de capacitación donde abordaron la problemática del fraude que afecta al sector y llevó a aumentar hasta un 20% el costo de las coberturas.

El diálogo, propuesto por representantes del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, junto con la Asociación de Aseguradores Argentinos a los principales operadores de este mercado, también contó con el respaldo y apoyo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, resaltando la preocupación institucional por acotar y combatir esta costosa amenaza.

La actividad estuvo enmarcada en el acuerdo de cooperación que ambos firmaron en marzo 2026, reunió al Dr. Aldo Álvarez, Presidente de ADEAA, el Dr Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, MPBA, al Superintendente de Seguros de la Nación, SSN, Dr. Guillermo Plate y tres especialistas en la temática: Dr. Francisco Pont Vergés, Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, Dr. Juan Manuel García Blanco, Director General de la Policía Judicial y Dr. Claudio Oviedo, Agente Fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Todos ellos dejaron en claro el propósito común de luchar conjuntamente contra el fraude que aqueja al sector y en el que compañías, cámaras empresariales y Justicia tienen el compromiso de abordar una tarea común, conjunta y colaborativa para llegar a soluciones eficientes.

“El fraude al seguro en Estados Unidos es el segundo delito más común después de la evasión fiscal y el segundo más rentable, luego del tráfico de drogas. Entre el 3% y el 10 % de los reclamos en EE.UU. son fraudulentos y monto alcanzado es de entre 80 y 100 billones de dólares” , señaló el Superintendente Guillermo Plate ejemplificando con datos de NAIC (Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de los Estados Unidos).

Por su parte, Conte Grand resaltó la necesidad de que los fiscales se especialicen en diferentes materias, cada vez más diversas y complejas, y entre ellas la aseguradora. Y así, poder investigar con más conocimiento específico cuando se trate de delitos que la involucren. Resaltó la importancia la jornada de capacitación, la convocatoria lograda y lo que pone de manifiesto el interés de muchos de los actores de la industria por acotar y resolver este flagelo que genera enormes pérdidas a las compañías, donde la otra cara de la moneda son sobrecostos a los asegurados encareciendo innecesariamente las coberturas.

En la continuidad de la jornada, Pont Vergés fue explícito al señalar: “El delito de fraude al seguro no es fácil de investigar porque requiere que los fiscales conozcan muy bien el mercado asegurador y los contratos”. Esto, justamente, pondera el acuerdo del Ministerio y ADEAA como forma concreta de salvar esta carencia.

Luego, García Blanco contó detalles de una mega investigación en curso de fraude al seguro a partir de un caso con 900 siniestros presentados: “Una organización delictiva había encontrado una falla en la redacción de los contratos de seguros colectivos de incapacidad total, permanente e irreversible. Tuvimos que aprender mucho de seguros para avanzar, mientras cruzábamos información y hacíamos investigaciones patrimoniales paralelas y fue fundamental para el avance la colaboración que nos prestaron las aseguradoras. Se hizo una muy buena investigación, desde distintos enfoques, con equipos multidisciplinarios”.

Al cierre del encuentro, Álvarez destacó la importancia de la alianza con el MPF para todo el mercado por su efecto punitivo, disuasivo, persecutorio, así como espacio de intercambio, enriquecimiento, confianza mutua, colaboración, puesta de medios en común y sinergias que llama a encolumnarse detrás de un objetivo superior, “que nos beneficia a todos y permite que el sector se expanda”.

Luego concluyó al asegurar que “la acción encarada cuenta con un claro aval de respaldo institucional por parte del MPBA y la Superintendencia de Seguros. Nos han explicado cuál es el problema que enfrentan y para dónde tenemos que ir juntos para resolverlo. Aprovechemos esta instancia que derramará beneficios para todo el sistema asegurador”.

Los números sobre el fraude en el sector de seguros