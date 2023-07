"Paro extorsivo y político": el Gobierno denuncia lock out patronal y apunta al macrismo

En esta línea la ministra ratificó que no se le descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos, para ello redactará una resolución en las próximas horas: "Mientras tanto estoy sacando una resolución aclaratoria para que aquellos que no pudieron llegar a su trabajo no les corresponda la deducción por el presentismo".

En díalogo con "Turno Mañana", Kelly Olmos explicó el principal objetivo que existe tras el lockout patronal, por parte de las empresas, por un lado "presionar al estado por un mayor incremento de subsidios y contemplar, lo que ellos llaman otros costos" y, por el otro "intenciones de carácter político".

Ante este panorama, frente a una posible reunión durante el transcurso de la mañana, la ministra Kelly Olmos señaló que "estamos trabajando muchísimo y esperamos poder resolverlo".

La funcionaria habló de un "lock out patronal" y explicó la situación puntual que sucede con los colectivos: "Se agotó la etapa de la paritaria, hubo una resolución conjunta de trabajo y transporte en junio de un aumento en abril, mayo y junio".

Luego, profundizó: "Transporte depositó a empresas la parte que corresponde al subsidio para el pago de salarios. Las empresas se rehúsan a liquidar los incrementos aduciendo que tienen otros costos. Ellos se niegan a usarla para su destino, lo que constituye un delito penal".