Maximiliano Pullaro criticó a Javier Milei: "Le cuesta mucho la gestión pública y delega"

En esta línea, agregó que "el rol en el que se ubica Milei es el de instalar sus ideas y debatir con quien sea y le dedica menos tiempo y esfuerzo a la gestión cotidiana de los problemas del país".

En tanto, el gobernador santafesino expuso su visión sobre el vínculo del jefe de Estado con otros gobernantes: "No sé si alguna vez nos dará bola a los gobernadores, porque no es su forma de gestionar. No sé si le importa relacionarse con nosotros".

Los dichos de Pullaro se produjeron después de que se encontrara con Milei en una muestra en la localidad de Armstrong y si bien dialogaron, no se reunieron formalmente.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro se despegó del presidente de la Nación, Javier Milei, tras la visita del jefe de Estado a la muestra del campo en Armstrong, y en medio de la polémica por la aprobación de la movilidad jubilatoria por parte del Congreso: “No veo que pueda ser un buen síntoma el veto. La institucionalidad dice que hay que respetar las decisiones del Congreso”, retrucó el radical.

En la primera visita del Presidente a la provincia de Santa Fe tras ganar las elecciones, Pullaro aprovechó para encontrarse con el mandatario y contó: “Solamente nos saludamos. Es probable que después nos veamos, si es que dan los tiempos, ya que acá en Agroactiva es muy lento y cada uno está con sus actividades en diferentes sectores de la muestra”.

Ante la consulta por los recortes que impulsa el Gobierno Nacional al presupuesto de las diferentes provincias, el dirigente radical fue tajante: “Más recortes a la provincia de Santa Fe no creo que se puedan hacer. No veo que sea posible. Y asimismo nos arreglamos para seguir adelante, pagamos sueldos e invertimos en obra pública. En el resto del país nos ven como un bicho raro porque podemos seguir haciendo esto”.

Pullaro, que luego se mostró con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sostuvo el apoyo al gobierno nacional en su intención de aprobar la Ley de Bases: “Nosotros creemos que es muy importante que el Presidente pueda tener las herramientas para comenzar con su gestión”, analizó.

Además, el gobernador habló de su relación con la oposición y con otros líderes provinciales: “Hoy veía algunos comentarios sobre un abrazo que nos dimos con el ex gobernador Perotti en una actividad. Eso debería ser lo normal. Con Axel Kicillof (gobernador de Buenos Aires) pienso todo lo contrario, pero tenemos una excelente relación institucional. Lo mismo con Llaryora”, sentenció.