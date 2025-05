Manuel Adorni buscó despegar a LLA del video falso de Mauricio Macri con IA

El candidato a legislador votó en una escuela de Parque Chacabuco donde aseguró que "videos con fake news está lleno en todos lados". Señaló que lo vio durante la mañana y pidió: "Lo deseable es que eso no pase".

En un insólito momento, confirmó luego que se votó a si mismo, algo que puede ser visto como un voto cantado y cuestionado al momento del conteo final. "Increíble votarme a mi mismo, algo que pensé que no iba a pasar nunca. Bueno rompí la veda jaja, venir a votar y verme en la pantalla e algo increíble", aseguró entre risas.

Voto de Manuel Adorni (2).jpeg Manuel Adorni emitió su voto en una escuela de Parque Chacabuco.

“Está claro que videos con pavadas, fake news e Inteligencia Artificial está lleno en todos lados. Ese video lo vi hoy a la mañana, también había videos de otras fuerzas, incluso mío, con un video falso mío hecho con IA. Por supuesto que lo deseable es que eso no pase, pero cuando pasa es reprochable y repudiable que acusen a una fuerza política de haberlo impulsado”, afirmó el actual vocero presidencial, que aún poco se sabe sobre que pasará con su cargo en caso de ganar la banca en la Legislatura.

Ante una inmensa cantidad de micrófonos de la prensa, afirmó no querer hablar por la veda y resaltó que "algunos la han roto". Sobre el final volvió a pronunciarse sobre el falso video de Macri al señalar: “Son cosas que pasan, que no tienen que pasar pero que pasan, y no hay que hacer tanto escándalo tampoco. Todos pasamos por fake news”.