Marvel spoileó un dato clave de The Fantastic Four: First Steps y se generó un escándalo La productora cinematográfica quedó expuesta de una forma insólita y se adelantó una parte muy importante de la historia.







The Fantastic Four: First Steps llegará a los cines de todo el mundo en julio. Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios spoileó un increíble dato clave sobre The Fantastic Four: First Steps y los fanáticos no tardaron en dejar en claro toda su bronca contra Disney, ya que adelantaron una sorpresa muy importante de la próxima película que será protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal.

A través de sus redes sociales, Marvel publicitó un producto de colección sobre The Fantastic Four: First Steps y, para la sorpresa de todos, adelantaron una parte de la historia que no se sabía. Luego de mostrar un tráiler en el que Susan Storm (Vanessa Kirby) confirmó su embarazo, ahora se pudo ver un detalle más profundo sobre este tema.