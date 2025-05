Mirtha Legrand no fue a votar a las legislativas porteñas: cuáles fueron los motivos

La diva de los almuerzos decidió no emitir el sufragio en la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, de Palermo. ¿Qué dice la legislación electoral sobre hasta que edad es obligatorio ir a votar?

La diva de los almuerzos argentinos, Mirtha Legrand , decidió no ir a votar este domingo en las elecciones legislativas 2025 de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un hecho histórico ya que la conductora participó de forma activa en cada elección democrática desde 1983.

Pese a que por su edad (98 años) no está obligada a asistir, Mirtha no se dirigió a emitir su sufragio en la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, de Palermo.

“No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Besos, sepa el pueblo votar”, le escribió Mirtha la periodista de espectáculos, Mariana Mactas, consigna Infobae.

Legrand Mirtha La conductora celebrará con familia y amigos en la casa de Marcela Tinayre. Redes Sociales

¿Desde qué edad el voto es optativo?

El Código Nacional Electoral establece que: