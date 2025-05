Tras el triunfo en la Ciudad, Javier Milei apura a Mauricio Macri por el acuerdo en PBA: "Quizás deba entender que su momento pasó"

" El PRO no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo. En ese sentido son muy parecidos porque son parte del partido del Estado . Durante la campaña, Santoro coincidía con los Macri en 'no a la motosierra'. La obra pública: ¿qué diferencia hay entre el kirchnerismo y el PRO? Ninguna. Es más, algunos candidatos del PRO proponían ingreso mínimo universal, es decir una propuesta directamente de la izquierda", desarrolló el libertario este lunes en una entrevista en A24.

"Hay alguna parte del PRO que se tiene que sincerar y decirle a la gente que son unos estafadores y que se pusieron de ese lado para ver si podían ganar una elección y pegar un cargo, pero que igual siguen teniendo ideas de izquierda. A aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad los vamos a recibir a todos y vamos a hacer un espacio donde todo el espectro de centro derecha va a estar incluido. Las negociaciones están muy avanzadas y nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo", sostuvo.

Milei insistió en su diatriba contra Macri y lo criticó por la denuncia sobre el video falso generado con Inteligencia Artificial en el que se veía al exmandatario anunciando la baja de la candidatura de Silvia Lospennato. "Entiendo que él para algunas cosas ya está grande y no las entiende. Su espacio parece que tampoco lo entiende", lanzó.

Embed - MACRI: "LO QUE PASÓ AYER FUE UN INTENTO DE FRAUDE DIGITAL"

"Las redes sociales tienen una lógica. A mí ese video me lo pasó un periodista, me pareció super gracioso, además está hecho de un modo que está claro que es una broma. Al menos en el tuit que me habían enviado quedaba claro que era una broma. La verdad es que no entender el humor de las redes y, con eso, achacármelo a mí, qué bajo vienen de IQ para no entenderlo", ironizó.

El Presidente remarcó que "la peor campaña a Lospennato se la hizo Macri adelante de los periodistas, diciendo que venía mal y que iba a perder". "Además de que Lospennato era una pésima candidata y de que han mentido y hecho campaña sucia y han hecho del caso Ficha Limpia una mentira enorme, con muchos periodistas cómplices que tenían ya la mentira armada. Era un proyecto que la puntada final la había hecho yo. Las perversiones vinieron del lado de ellos, que no me vengan a psicopatear porque me pongo yo más psicópata", atacó.

Además, lo atacó por su defensa a los periodistas. "¿Por qué pide Macri clemencia por ellos? Será que mienten a instancias de pedidos de él", lanzó.

"El acuerdo en Buenos Aires está avanzando independientemente de Macri. ¿Acaso ignoran las fotos donde está mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, Cristian Ritondo, el Colo Santilli y José Luis Espert? Quizá Macri deba entender que su momento pasó", concluyó.