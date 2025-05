¿Manuel Adorni anuló su voto? La insólita frase del candidato por La Libertad Avanza que rompió la veda

"Increíble votarme a mi mismo, algo que pensé que no iba a pasar nunca. Bueno rompí la veda jaja, venir a votar y verme en la pantalla es algo increíble", aseguró entre risas.

La Cámara Nacional Electoral especifica que el secreto del voto es un deber durante el acto electoral. "Ningún elector puede llegar a la mesa exhibiendo de modo alguno la boleta de sufragio, ni formulando cualquier manifestación que importe violar el secreto del voto", señalan en el Código Nacional.

De esta manera es posible inferir que su voto podría ser anulado. Aunque, vale la pena explicar la situación en la que podría darse. Teniendo en cuenta que esta frase no fue dicha automáticamente afuera del cuarto oscuro, no podrá anularse de forma nominal.

En cuanto se lleve adelante el recuento de votos, los fiscales opositores podrán pedir la impugnación mientras que los de LLA tendrán como tarea defenderlo.

Manuel Adorni buscó despegar a LLA del video falso de Mauricio Macri con IA

El candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, votó este domingo en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y buscó despegar a su partido del falso video hecho con Inteligencia Artificial de Mauricio Macri. "Es reprochable y repudiable que acusen a una fuerzas política haberlo impulsado", aseguró tras emitir el sufragio en una escuela de Parque Chacabuco.

En un insólito momento, confirmó luego que se votó a si mismo, algo que puede ser visto como un voto cantado y cuestionado al momento del conteo final. "Increíble votarme a mi mismo, algo que pensé que no iba a pasar nunca. Bueno rompí la veda jaja, venir a votar y verme en la pantalla e algo increíble", aseguró entre risas.

“Está claro que videos con pavadas, fake news e Inteligencia Artificial está lleno en todos lados. Ese video lo vi hoy a la mañana, también había videos de otras fuerzas, incluso mío, con un video falso mío hecho con IA. Por supuesto que lo deseable es que eso no pase, pero cuando pasa es reprochable y repudiable que acusen a una fuerza política de haberlo impulsado”, afirmó el actual vocero presidencial, que aún poco se sabe sobre que pasará con su cargo en caso de ganar la banca en la Legislatura.

Ante una inmensa cantidad de micrófonos de la prensa, afirmó no querer hablar por la veda y resaltó que "algunos la han roto". Sobre el final volvió a pronunciarse sobre el falso video de Macri al señalar: “Son cosas que pasan, que no tienen que pasar pero que pasan, y no hay que hacer tanto escándalo tampoco. Todos pasamos por fake news”.