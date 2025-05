Javier Milei avanza con su plan de "remonetización": "La clave es que nadie pregunte de dónde sacaron los dólares"

El Presidente repitió que está dispuesto a "hacer lo que tenga que hacer" para que la gente gaste las divisas que tiene ahorradas. Polémico, advirtió que no le importa el origen del dinero y que, en caso de que sea ilícito, no habrá delito en caso de que la Justicia no investigue.