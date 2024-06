Javier Milei, desatado: "Amo ser el que destruye el Estado desde adentro"

En tal sentido, sostuvo su rechazo al Estado: "La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que lo odie y yo lo odio tanto que estoy dispuesto a soportar las calumnias e injurias con tal de destruirlo. El Estado existe porque los hombres fallaron en convivir en paz".

Durante el diálogo con la periodista Bari Weiss hizo gala de altas dosis de histrionismo: "Yo vengo de un futuro postapocalíptico para impedir el avance del socialismo. Algo así como Terminator”, explicó.

Milei se refirió a la actualidad de la Argentina, a la que definió como “un lugar muy agresivo para cualquier persona” y volvió a definir a la justicia social como una “idea repugnante”.

Por otro lado, el Presidente destacó el brutal ajuste de su gobierno sobre la sociedad: "Decidimos hacer un ajuste fiscal de shock porque todos los ajustes de shock, excepto el de 1959, fueron exitosos en Argentina, mientras que los graduales fracasaron. Es cierto que Argentina tuvo una recesión muy fuerte pero también es cierto que abril y mayo empiezan a dar señales de una recuperación".

"También la inflación mayorista bajó al 3,5% y la inflación sigue bajando. En los últimos dos meses los salarios le ganan a los precios y a los precios de los alimentos. La situación es mala pero a futuro es mejor. Si hacíamos lo de antes, volábamos por los aires. Estoy haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia porque me metí en el Estado", agregó en este marco.

En tanto, enumeró las medidas del Gobierno y expuso la reducción del Estado: "Bajamos a la mitad a los ministerios, todos los meses echamos a empleados públicos, estamos eliminando mucha corrupción, todo el tiempo eliminamos regulaciones y eso desde afuera no se puede hacer".

En otro fragmento, aseveró que "estamos haciendo el ajuste más grande de la historia y al ministro de Economía lo ovacionan” y afirmó que "si miramos mi imagen es más alta que cuando asumí. Si fuéramos a una elección estaríamos en condiciones de sacar el 60% de los votos. También mejoró la aprobación de la gestión".

Por otra parte, Javier Milei advirtió sobre el alto nivel de la inflación que se registraba cuando asumió la presidencia. "Cuando llegamos, la inflación mayorista fue del 54% mensual y eso anualizado da 17.000%. Argentina estaba camino a una hiperinflación, con 95% de pobres y 60% de indigentes", manifestó.

"La reforma estructural más importante que se había hecho fue con Menem y si termina de pasar la Ley Bases en el Congreso y además del DNU, nuestra reforma es ocho veces más grande que la de Menem. Estamos comenzando a analizar ciertas normativas que son más complejas de rastrear pero haremos trabajo con inteligencia artificial para limpiar esas trabas que están deteniendo el progreso de Argentina. Haremos de Argentina un paraíso", añadió.

Embed - Argentina’s President Javier Milei Has a Plan for His Country—Will It Work? Honestly with Bari Weiss