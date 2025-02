Escándalo cripto: Hayden Davis, el impulsor de $LIBRA, pidió instrucciones del Gobierno para devolver la plata

Quien se definiera hace algunas horas como "asesor" de Javier Milei aseguró que tiene el dinero de los damnificados y que está dispuesto a llevar adelante un plan para reembolsarlo. Además, subrayó que el Presidente no se vio beneficiado con la operatoria.

Siguen los coletazos a nivel internacional del escándalo de $LIBRA , la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei . Hayden Davis , el impulsor del token y autodefinido "asesor" del mandatario , reveló que espera "instrucciones" para devolver el dinero y que está dispuesto a llevar adelante un plan para el reembolso. Además, subrayó que el libertario no se vio beneficiado con la operatoria.

En una entrevista publicada este lunes con el youtuber Stephen Findeisen, quien se dedica a investigar estafas cripto, Davis planteó que "esto debía ser un experimento" . Según, explicó, Milei "apoyaba" a $LIBRA en el marco de la intención de "tokenizar todas las operaciones financieras del país", pero "no quería convertirla en su memecoin oficial".

Ante la consulta acerca del involucramiento de Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy, creadores del Tech Forum, evento al que asistió Milei el año pasado, el joven confirmó que ambos participaron aunque luego relativizó que "no tenían mucho que ver".

Davis aseguró que "el equipo de Milei" le anticipó que el Presidente daría una entrevista este lunes "en televisión en vivo" para aclarar lo sucedido. En cuanto a la eliminación de la publicación en X, remarcó: "No tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico".

En cuanto al dinero afirmó que le gustaría "recibir instrucciones sobre qué hacer con él". "No tengo intención de ser el enemigo público número uno. No me estoy beneficiando de esto", enfatizó.

¿Qué es LIBRA? El token que promocionó Javier Milei y sorprendió al mundo cripto

El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, un token que enseguida registró una suba inédita en su cotización. Desde el mundo cripto encendieron las alarmas sobre una posible estafa de un lanzamiento que sorprendió a propios y extraños.

La moneda es un token llamado Libra (LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Tras el anuncio, la cripto alcanzó un pico de u$s4,978, para luego desplomarse a u$s0,99159 en pocas horas. La memecoin se desplomó un 80% en 1 hora, cayendo por debajo de los mil millones de dólares.

Según el ecosistema cripto, el jefe de Estado lanzó una shitcoin o memecoin, una criptomoneda de bajo valor que a menudo carecen de un propósito claro o un uso significativo. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales.

libra.jpg

Estas criptomonedas frecuentemente tienen ciclos de vida cortos, debido a la falta de desarrollo continuo y una comunidad sólida. Esto hace que su valor sea extremadamente volátil y poco fiable, atrayendo, con frecuencia, a inversores desprevenidos que buscan obtener ganancias rápidas.

El mandatario, de esta manera, también emuló así al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el 18 de enero lanzó su propia criptomoneda bautizada con su nombre, y en pocas horas llevó a la capitalización total de unidades en circulación a u$s6.000 millones.

Noticia en desarrollo.-